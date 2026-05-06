Ламин Ямал се завърна на терена

6 Май, 2026 12:48 531 0

Звездата на Барселона започна индивидуални занимания на клубната база

Ламин Ямал се завърна на терена - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров

Ламин Ямал отново тренира, след като се възстанови от неприятна контузия. Само на 18 години, талантливият флангови нападател на Барселона вече остави зад гърба си първата фаза от рехабилитацията и започна индивидуални занимания на клубната база.

Припомняме, че на 22 април Ямал получи частично разкъсване на мускул в левия крак – травма, която го извади от игра и предизвика сериозни притеснения сред привържениците на каталунския гранд.

Макар че няма да се появи на терена за Барселона до края на настоящия сезон, очакванията са Ламин Ямал да бъде напълно готов за началото на Световното първенство.


