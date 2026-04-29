Уатаро Ендо настоява за напускане на Ливърпул

Ливърпул е изправен пред нова дилема в средата на терена, след като японският национал Уатаро Ендо е изразил категоричното си желание да напусне клуба след края на настоящата футболна кампания. Опитният полузащитник, който носи капитанската лента на Япония, е уведомил ръководството на „червените“, че търси трансфер през лятото, въпреки че договорът му с мърсисайдци е валиден до 2027 година.

Ендо, който пристигна на „Анфийлд“ през лятото на 2023 г. по настояване на тогавашния мениджър Юрген Клоп, бързо се превърна в ключова фигура в състава. През първия си сезон под ръководството на германския специалист, халфът записа впечатляващите 44 участия във всички турнири, демонстрирайки стабилност и лидерски качества.

С идването на Арне Слот обаче ролята на Ендо в отбора рязко се промени. През настоящия сезон японецът бе използван предимно като резерва, а серия от контузии допълнително ограничи изявите му – едва 12 мача и цели 23 пропуснати срещи заради травми.

В момента 33-годишният футболист се възстановява от проблеми с глезена, като шансовете му да се завърне на терена до края на сезона са минимални.

Според източници, близки до клуба, Ливърпул е склонен да се раздели с Ендо срещу подходяща трансферна сума, но не се изключва и възможността за взаимно прекратяване на договора, ако не се намери купувач.