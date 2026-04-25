Милан си осигури Сьорлот и31-годишният германски национал иска да изясни бъдещето си преди Световното първенство

Нападателят на Атлетико Мадрид Александър Сьорлот и полузащитникът на Байерн Мюнхен Леон Горецка са постигнали принципно съгласие да преминат в Милан, твърдят La Gazzetta dello Sport и БТА.

Според информацията, италианският клуб предлага на Горецка тригодишен договор с опция за удължаване с още един сезон. 31-годишният германски национал иска да изясни бъдещето си преди Световното първенство, но е помолил „росонерите“ да изчакат до края на сезона в Бундеслигата, както и евентуалното участие на Байерн във финала на Шампионската лига.

И Сьорлот проявява интерес към трансфер в Милан, но неговото преминаване зависи от постигнато споразумение между клубовете. Очаква се първата оферта на италианците да бъде около 20 милиона евро плюс бонуси.

Горецка е част от Байерн от 2018 година, а договорът му изтича и той ще бъде свободен агент през лятото. Сьорлот се присъедини към Атлетико Мадрид през 2024 година и има контракт до лятото на 2028-а.