Де Роси взриви Остия: феновете полудяха след промоцията в Серия С

Даниеле Де Роси се превърна в големия герой на вечерта в Остия, след като се появи изненадващо на празненствата по случай промоцията на Остия Маре в италианската Серия C.

След загубата на водения от него Дженоа срещу Комо в Серия А, Де Роси веднага се качи на самолет за Рим, за да бъде част от историческия момент за клуба, на който е президент.

Стотици привърженици посрещнаха отбора край крайбрежието на Остия, където автобусът на тима спря близо до кея. Атмосферата беше наелектризираща, а феновете скандираха „Има само един президент“, насочено към Де Роси.

Бившият капитан на Рома отвърна на любовта, като поздрави привържениците и празнува заедно с играчите от автобуса, преди да продължи вечерта с отбора на обща вечеря.

Промоцията в Серия C е огромен успех за Остия Маре, а присъствието на Де Роси само засили емоцията и превърна вечерта в незабравим празник за всички, свързани с клуба.