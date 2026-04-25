Бразилия губи Милитао за световното първенство

Едер Милитао, защитник на Реал Мадрид и националния отбор на Бразилия, ще се подложи на операция и ще пропусне предстоящото Световно първенство. Новината беше съобщена от журналиста Михел Анхел Диас от „Cadena COPE“, предава gong.bg.



Футболистът има проблем с задната част на бедрото на левия крак още от мача срещу Селта през декември. Контузията се е усложнила при двубоя срещу Алавес, което налага хирургична интервенция. Очакваното възстановяване е около четири месеца.

От началото на сезона Милитао вече е пропуснал 23 мача за Реал Мадрид заради различни травми. Въпреки това националният селекционер Карло Анчелоти е възнамерявал да разчита на него за световните финали, преди контузията да го извади от сметките.