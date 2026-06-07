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Бразилия загря за Мондиала с победа над Египет

Бразилия загря за Мондиала с победа над Египет

7 Юни, 2026 12:08 642 1

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  • египет

Следващият мач на Бразилия е на 14 юни срещу Мароко, докато на 15 юни Египет среща Белгия

Бразилия загря за Мондиала с победа над Египет - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Петкратният световен шампион Бразилия победи с 2:1 Египет в последната проверка и за двата отбора преди старта на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико, предаде БТА.

Двубоят, който се игра на стадиона в Кливланд, започна с бърза размяна на голове. В седмата минута Бруно Гимараеш даде аванс на "селесао", след като открадна топката от краката на египетски футболист и озовал се очи в очи с вратаря на африканския тим не сбърка за 1:0.

Мостафа Зико обаче изравни в 11-ата. Той се възползва от неразбирателство в отбраната на бразилския отбор и с премерен удар не остави шансове на Алисон Бекер.

На почивката наставникът на Бразилия Карло Анчелоти направи осем промени в състава си. Една от тях бе смяната на бившия футболист на Лудогорец Игор Тиаго с Ендрик. Точно младият играч на Олимпик Лион се оказа и скритият коз на опитния специалист, след като той вкара победния гол в 52-рата минута след пас по земя на Рафиня.

Следващият мач на Бразилия е на 14 юни срещу Мароко, докато на 15 юни Египет среща Белгия в първия си мач от световния шампионат.


САЩ
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  • 1 голям виц

    0 0 Отговор
    Победили Египет. сигурно защото има направиха водосвет на самолетчето. ЧЕ една котка ги била проклела.

    12:56 07.06.2026

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