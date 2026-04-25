Христо Христов взе бронзов медал на европейското по вдигане на тежести

25 Април, 2026 21:44 679 1

  • христо-
  • христов-
  • бронз-
  • щанги-
  • европейско първенство

Европейски шампион до 110 кг стана Гарик Карапетян

Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Христо Христов спечели бронзов медал в двубоя в категория до 110 кг на европейското първенство по вдигане на тежести в Батуми. Българинът събра общо 412 кг, след като записа 190 кг в изхвърлянето и 222 кг в изтласкването. Другият ни представител – Дейвид Фишеров – завърши на седмо място с двубой от 387 кг при завръщането си на голям форум. Христов стигна до сребро в изхвърлянето и бронз в изтласкването, като последните му опити и в двете движения бяха неуспешни. Фишеров пък записа 172 кг в изхвърлянето и 211 кг в изтласкването, предава БТА.

Европейски шампион стана Гарик Карапетян с двубой от 415 кг. Той навакса изоставането си след първото движение с отлични 226 кг в изтласкването. Среброто отиде при Луис Родригес с 414 кг, който беше най-добър в изхвърлянето, но отстъпи позиции във второто движение.

С участието на Христов и Фишеров приключи и българското представяне на шампионата. Титли за страната спечелиха Ангел Русев (до 60 кг) и Карлос Насар (до 94 кг), Иван Димов взе сребро до 65 кг, а при жените Бояна Костадинова се нареди трета в категория до 48 кг.


Грузия
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 4 гласа.
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мишо Дудикоф 🥷

    1 1 Отговор
    Този спорт не уврежда ли кръста и прешлените на гръбначния стълб? 🤔

    22:04 25.04.2026

