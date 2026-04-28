Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Българин изпревари Карлос Насар на европейското в Батуми в любопитна класация

Българин изпревари Карлос Насар на европейското в Батуми в любопитна класация

28 Април, 2026 10:28 476 2

По класацията на системата "Роби"

Българин изпревари Карлос Насар на европейското в Батуми в любопитна класация - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Звездата във вдигането на тежести и вече четирикратен европейски шампион в двубоя Карлос Насар зае трето място в крайното класиране на форума в Батуми по класацията на системата "Роби". Tя е на Международната федерация по вдигане на тежести и е официално призната за сравняване на резултатите на състезателите според личното им тегло.

Пред Насар по този показател завършиха първите двама в категория до 65 кг - Мухамед Фуркан от Турция, който има 989.8 точки и българинът Иван Димов с 930 т. Карлос Насар е трети с 918.5 т., постигнати в категория до 94 кг.

Тук обаче има една сериозна уловка. Фуркан и Димов бяха замесени в битка за златния медал в двубоя, като Иван поведе след изхвърлянето.

Карлос постигна 176 килограма в това движение и 210 кг в изтласкването. Направи го във вторите си опити в движенията. В третите си опити той пробва неуспешно световни рекорди, поради това и резултатът му остана 386 килограма. При всички положения той бе готов за по-сериозна обща тежест, ако му се бе наложило, вторият в категорията обаче остана с 381 килограма, а третият с 370 кг.

Доминацията на Карлос в категорията е съчетана и с нова техника на вдигане, която е по-щадяща и има за цел да осигури дълголетие на Карлос в спорта. Само на 21 години той е олимпийски шампион, 3-кратен световен шампион и 4-кратен европейски първенец.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 РЕАЛИСТ

    1 0 Отговор
    Много вярно заглавие. "Българин изпревари Карлос Насар". Ясно и точно, че Карлос Насар не е българин.

    10:34 28.04.2026

  • 2 Титак

    0 0 Отговор
    Щадяща техника на вдигане ??? Няма такава. Има щадяща тактика...ставаш шампион с първите опити и край, това е.

    10:39 28.04.2026

