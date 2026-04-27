Ахмед Батаев донесе сребро за България

27 Април, 2026 08:59 646 3

  • ахмед батаев-
  • спорт-
  • борба-
  • тирана-
  • европейско първенство

Националите приключиха с шест медала, сред които златото на Кирил Милов на 97 кг класически стил, сребърните отличия на Батаев и Семен Новиков, както и още три бронза

Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

България завърши участието си на Европейското първенство по борба в Тирана със сребърен медал на Ахмед Батаев, който отстъпи на азербайджанеца Али Цокаев с 3:5 във финала на категория до 92 кг свободен стил.

Националите приключиха с шест медала, сред които златото на Кирил Милов на 97 кг класически стил, сребърните отличия на Батаев и Семен Новиков, както и още три бронза.

Батаев записа драматична победа над световния вицешамион Аманула Хаджимагомедов на полуфиналите на турнира, след като взе две точки в последната секунда и спечели с 3:2.

Финалът бе почти толкова оспорван. Българският национал отби ранна атака на Цокаев и го изнесе от тепиха за точка, но моментално след това получи предупреждение за пасивност и с изтичането на таймера загуби точка, добавена към предупреждението. Така Цокаев поведе с 2:1 и натрупа още две, което означаваше, че българинът отново трябва да атакува в последната минута.

Батаев успя да запише две точки срещу Цокаев и да намали изоставането си на една, но така и не успя да направи атака в оставащите десетина секунди. Така българският национал добави второ европейско злато в актива си след първото в Рим 2020.

За Цокаев това е първа титла при мъжете, след като стана шампион до 23 години през 2024 и остана на третото място през 2025.


  • 1 честен ционист

    5 1 Отговор
    Добре че са пацаните чеченци и аварци да докарат някое отличие на западналата БГ борба. Вай Аман!

    09:04 27.04.2026

  • 2 Венци

    1 1 Отговор
    Ахмед, Мехмед, кво са тия българи бе?

    Коментиран от #3

    10:23 27.04.2026

  • 3 честен ционист

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Венци":

    Тези вероятно имат по-голяма генетична връзка с прабългарите, отколкото ти например.

    10:38 27.04.2026

