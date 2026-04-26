Фабрегас затвори вратата за Челси след уволнението на Розениор

26 Април, 2026 12:17 803 0

Испанецът остава фокусиран върху проекта си в Комо, въпреки слуховете за завръщане на „Стамфорд Бридж“

Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

След уволнението на Лиъм Розениор от Челси веднага се появиха спекулации за евентуално завръщане на Сеск Фабрегас в клуба. Испанецът обаче бързо сложи край на слуховете.

„Няма какво да кажа по този въпрос, би било глупаво да мисля за това сега. Фокусът ми е върху следващия мач“, заяви Фабрегас, който в момента води Комо.
38-годишният бивш халф на Челси, Арсенал и Барселона пое Комо през 2023 г. и бързо превърна отбора в една от приятните изненади в Италия. Той изведе тима до промоция в Серия А след 21 години отсъствие, а през този сезон отборът дори се бори за място във Шампионската лига. Президентът на клуба Мирван Суварсо също коментира ситуацията и даде да се разбере, че бъдещето на Фабрегас зависи изцяло от самия него, но подчерта, че в Комо биха искали да го задържат възможно най-дълго.

Междувременно в Челси настъпиха сериозни сътресения. Розениор бе освободен само 106 дни след назначението си, след серия от слаби резултати, включително тежката загуба с 0:3 от Брайтън. Отборът се намира и в серия от пет поредни мача без отбелязан гол – нещо, което не се е случвало от повече от век. До края на сезона тимът ще бъде воден временно от Калъм Макфарлейн, докато ръководството търси постоянен наставник. Сред обсъжданите имена са Шаби Алонсо и Марко Силва.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

