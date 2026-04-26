Тежък удар за Ямал, но има надежда: Флик вярва, че ще е готов за Мондиал 2026

Тежък удар за Ямал, но има надежда: Флик вярва, че ще е готов за Мондиал 2026

26 Април, 2026 13:39 517 0

Звездата на Барселона се контузи, но планът е да се завърне точно навреме за Световното с Испания

Снимка: Факти.бг/Архив
Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Големият талант на Барселона Ламин Ямал получи сериозен удар в най-неподходящия момент, след като получи мускулна контузия в двубоя срещу Селта Виго. Очаква се той да пропусне остатъка от сезона, което постави под въпрос участието му на Мондиал 2026. Въпреки това наставникът Ханзи Флик остава оптимист. Според него младият испанец ще успее да се възстанови навреме за турнира и дори ще се завърне по-силен.

„Ситуацията не е лесна, нито за нас, нито за него. Това е част от процеса на израстване. Но той е изключително фокусиран и мотивиран. Смятам, че ще бъде готов за Световното“, заяви Флик.

Контузията е първа мускулна в кариерата на Ямал и се е появила още при ситуацията, довела до дузпата, която той сам реализира. Впоследствие болката се е засилила и се е наложила принудителна смяна.

Според “SPORT” възстановяването ще отнеме около шест до седем седмици – срок, който почти съвпада с началото на турнира. Първият мач на Испания е срещу Кабо Верде на 15 юни, което дава реален шанс Ямал да бъде на линия.

Междувременно от щаба на националния тим са уверили младата звезда, че ще попадне в състава за Световното, като основната цел остава пълното му възстановяване.


