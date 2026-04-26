Ще поеме ли тандемът Клоп – Крос Реал Мадрид?

Юрген Клоп е водещият кандидат за поста старши треньор на Реал Мадрид, съобщава журналистът Рамон Алварес де Мун. Според информацията ръководството на клуба го разглежда като основен приоритет заради богатия му опит, силната му треньорска идентичност и успехите му както в Германия, така и в Англия, предава БТА.

Идеята за назначението му не се ограничава само до позицията на треньор. В клуба се обсъжда и по-широк проект, който включва привличането на Тони Кроос в спортно-техническа роля след края на активната му кариера. Кроос е смятан за фигура, която би могла да участва в изграждането на нова футболна философия в клуба, основана на контрол, дисциплина и тактическа последователност.

Според испанските медии подобна комбинация Клоп – Кроос се възприема като дългосрочен проект за модернизиране на отбора. Идеята е да се съчетае агресивният и динамичен стил на Клоп с интелигентното футболно мислене и опита на Кроос в елитния европейски футбол.

В същото време обаче реализацията на подобен план зависи от няколко ключови фактора. Основното условие остава личното съгласие на Клоп, който трябва да бъде убеден да поеме ново предизвикателство след периода си на почивка от треньорската професия. Допълнително значение ще имат и структурата на бъдещия спортен проект, както и степента на автономия, която ще му бъде предложена.

Очаква се в следващите седмици темата да се развива, тъй като в Реал Мадрид търсят стабилно дългосрочно решение за следващия етап от развитието на отбора след промените в състава и треньорския щаб.