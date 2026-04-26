Ще поеме ли тандемът Клоп – Крос Реал Мадрид?

26 Април, 2026 12:44 714 7

Ръководството на клуба разглежда германеца като основен приоритет

Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов

Юрген Клоп е водещият кандидат за поста старши треньор на Реал Мадрид, съобщава журналистът Рамон Алварес де Мун. Според информацията ръководството на клуба го разглежда като основен приоритет заради богатия му опит, силната му треньорска идентичност и успехите му както в Германия, така и в Англия, предава БТА.

Идеята за назначението му не се ограничава само до позицията на треньор. В клуба се обсъжда и по-широк проект, който включва привличането на Тони Кроос в спортно-техническа роля след края на активната му кариера. Кроос е смятан за фигура, която би могла да участва в изграждането на нова футболна философия в клуба, основана на контрол, дисциплина и тактическа последователност.

Според испанските медии подобна комбинация Клоп – Кроос се възприема като дългосрочен проект за модернизиране на отбора. Идеята е да се съчетае агресивният и динамичен стил на Клоп с интелигентното футболно мислене и опита на Кроос в елитния европейски футбол.

В същото време обаче реализацията на подобен план зависи от няколко ключови фактора. Основното условие остава личното съгласие на Клоп, който трябва да бъде убеден да поеме ново предизвикателство след периода си на почивка от треньорската професия. Допълнително значение ще имат и структурата на бъдещия спортен проект, както и степента на автономия, която ще му бъде предложена.

Очаква се в следващите седмици темата да се развива, тъй като в Реал Мадрид търсят стабилно дългосрочно решение за следващия етап от развитието на отбора след промените в състава и треньорския щаб.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 3 Янко

    4 0 Отговор
    Реал Мадри д не Кралски клуб, а П идал ски клуб

    12:56 26.04.2026

  • 5 биха ги

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Янко":

    укрите като тупани ги биха италианците

    13:11 26.04.2026

  • 6 Флорентино Перес

    1 0 Отговор
    Само те могат да вкарат е ред клуба пълен с примадони и тартори като Виниций, Белингам и Валверде, които направиха Шаби да напусне.

    13:54 26.04.2026

  • 7 Артилерист

    1 0 Отговор
    Много разумно намерение. Клоп е много интелигентен и възпитан човек, и уникален футболен треньор и педагог. Реал имат крещяща нужда от такъв експерт, защото те практически имат неограничени възможности да привличат класни играчи, но климата в отбора много скоро ги превръща в грандомани, симуланти и имитатори, които не показват най-добрите си възможности. Клоп може да дисциплинира ОТБОРА и да помогне на всеки футболист да достигне и покаже истинския си потенциал...

    14:11 26.04.2026

