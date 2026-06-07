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Тръмп: Защо създадох най-мощната армия в света, ако не я използвам?! Правя услуга на света

Тръмп: Защо създадох най-мощната армия в света, ако не я използвам?! Правя услуга на света

7 Юни, 2026 18:24, обновена 7 Юни, 2026 18:53 1 748 55

  • сащ-
  • тръмп-
  • иран-
  • война-
  • преговори

Ще вземем урана на Иран със или без сделка. Техеран прие факта, че няма да има ядрени оръжия, заяви американският президент

Тръмп: Защо създадох най-мощната армия в света, ако не я използвам?! Правя услуга на света - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не настоява за включване на Ливан в евентуално краткосрочно споразумение с Иран.

„Мисля, че Техеран би го искал, но аз не настоявам“, каза американският лидер в интервю за NBC News.

По-рано иранският външен министър Абас Арагчи заяви в интервю за Al Mayadeen, че конфликтът между Иран и САЩ ще бъде разрешен само ако Израел прекрати военните действия в Ливан.

Тръмп отново заяви, че Съединените щати и Иран са много близо до сделка.

„Много сме близо. Остават няколко въпроса и те не изглеждат големи. Те признаха факта, че няма да имат ядрени оръжия“, каза Тръмп в отговор на въпрос за евентуалния срок за сделка с Техеран.

Тръмп каза, че евентуално споразумение с Иран не включва незабавното освобождаване на активите на Ислямската република.

„Ако те се държат правилно, ако свършат добра работа, тогава ще започнем да говорим за това“, добави той.

Мохсен Резаи, военният съветник на върховния лидер на Иран, отбеляза по-рано, че потенциално споразумение между САЩ и Иран зависи от готовността на Вашингтон да размрази 24 милиарда долара ирански активи.

Тръмп не изключи използването на американски сухопътни сили в конфликт с Иран, но заяви, че подобен сценарий е малко вероятен.

„Бихме могли да ги използваме. Малко вероятно е, но вярвам, че ще ги задържим там, докато приключим“, каза той.

Според президента на САЩ, приблизително 50 000 американски войници, разположени в Близкия изток, „не са в опасност“.

Независимо от резултата от преговорите с Иран, Съединените щати възнамеряват да конфискуват запасите на Ислямската република от високообогатен уран, каза Тръмп.

„Ще дойдем за урана със или без тях. И никой няма да стреля по нас“, каза той. „Ако не сключим сделка, тогава ще ги елиминираме много сурово, военно.“

„Ако сключим сделка и всичко е по приятелски начин, ние ще работим заедно. Оборудването ще бъде наше. Ще го извлечем и ще го унищожим или на място, или ще го транспортираме някъде“, заяви той.

Тръмп каза, че никога не е обещавал да избягва военни конфликти с участието на Съединените щати.

„Не съм гарантирал, че няма да има войни. Тогава защо създадох най-мощната армия в света?“, каза той, отговаряйки на въпрос за промяната в позицията му за неучастието на Съединените щати във военни конфликти.

Американският лидер заяви, че „не иска да въвлича военните“ в ситуацията с Иран, но предприемайки такава стъпка, той, по думите му, „прави голяма услуга“ както на Съединените щати, така и на света.

Тръмп заяви, че не е съгласен за всичко с израелския премиер Бенямин Нетаняху.

Американският лидер отбеляза, че въпреки различията им, се разбира добре с израелския премиер.

„Не съм съгласен с него за няколко неща. Бих искал Ливан да има по-добър живот“, каза президентът.

В началото на юни беше съобщено, че Тръмп е критикувал Нетаняху по телефона за действията на Израел в Ливан. Според Axios, американският лидер е поискал той да се откаже от плановете за удар срещу Бейрут. Според източници на медията, разговорът се е състоял, след като Техеран заплаши да прекрати преговорите с Вашингтон и е бил съпроводен от остри забележки на американския президент срещу израелския премиер.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чорбара

    41 7 Отговор
    Рижа смрад.

    Коментиран от #9

    18:35 07.06.2026

  • 2 Яшар

    33 4 Отговор
    То никога не е късно да станеш за резил ...язък за Америка с тоз се.т гпк ...и мечтите ми да видя неу Йорк шир даже вече ги няма

    Коментиран от #15

    18:36 07.06.2026

  • 3 по същество

    16 22 Отговор
    тръмп си е на мястото,по-важното е кога мунчо ще започне борбата с олигархията и корупцията тук в бг-то!

    Коментиран от #7, #21

    18:36 07.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 божи въпроси

    29 7 Отговор
    Защо има армия, ако не я ползва...
    Защо да го има светът, ако я няма Русия...

    Коментиран от #10, #39

    18:40 07.06.2026

  • 6 Хе хе

    29 3 Отговор
    Рижия бил създал най-мощната армия в света? На дали може да обясни как я е създал и с какво е допринесъл хе хе хе

    Коментиран от #25

    18:42 07.06.2026

  • 7 СВО 1 564 дни РЕЗИЛ

    18 11 Отговор

    До коментар #3 от "по същество":

    Мечтите са безплатни, а надеждите вечни.

    Коментиран от #46

    18:42 07.06.2026

  • 8 Герги

    26 1 Отговор
    Ти ли бе Клоун я създаде,ако чакаше на теб....две напред,едно назад...обира чужди лаври както обикновено...

    18:43 07.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 путин

    10 3 Отговор

    До коментар #5 от "божи въпроси":

    благодаря,че ме цитирате,тпак!

    18:44 07.06.2026

  • 11 Доктор Гълъбова

    25 3 Отговор
    Диагноза:Пълен психопат.

    18:45 07.06.2026

  • 12 китайски балон

    17 3 Отговор
    Добре би било да му назначат 1000 циганки, че изнемогва горкия🤣

    18:46 07.06.2026

  • 13 Палячо

    15 6 Отговор
    Колко човека от твоята най могъща армия заченаха от козарите?

    18:46 07.06.2026

  • 14 Вие сте бунаци

    6 11 Отговор
    Абе нали съветската армия беше най великата? Това ни убеждавате постоянно и само вие си вярвате.

    18:51 07.06.2026

  • 15 Хм...

    7 7 Отговор

    До коментар #2 от "Яшар":

    Мощният защо не помогна на света да натири руснаците обратно в масква?

    18:52 07.06.2026

  • 16 Неразбрал

    15 4 Отговор
    Ми нали уж победихте Иран, още ли ще ги побеждавате?

    Коментиран от #23

    18:53 07.06.2026

  • 17 Исторически парк

    11 4 Отговор
    Путин прави услуга на света като ни избавя от нацистите

    18:54 07.06.2026

  • 18 Ивелин Михайлов

    12 4 Отговор
    Голяма услуга - бензин 4лв

    Коментиран от #45

    18:54 07.06.2026

  • 19 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    4 9 Отговор
    Бомбя Путин
    Бомбя Иран
    Ша бомбя Куба.

    18:54 07.06.2026

  • 20 Тоя па

    15 1 Отговор
    Кога я създаде тая мощна армия?
    Най- агресивната- да. Ама как се съвместява качеството миротворец с « най- мощната» армия, която е разпръснал по цял свят да сее смърт!
    Донди, не си наред с главата. За това три дни необявяваха резултатите от прегледа ти.

    Коментиран от #33

    18:55 07.06.2026

  • 21 Българин

    6 4 Отговор

    До коментар #3 от "по същество":

    Да започне първо с гербавите тролеи като тебе

    Коментиран от #28

    18:55 07.06.2026

  • 22 име

    9 3 Отговор
    Краварите не са от най-умните, но в момента гледат какво става в Ливан, как Хизбула думка с дронове ционистките окупатори зад хълмчета на 10-20км разстояние, и си правят сметката какво ги чака в планински Иран ако направят грешката да стъпят.

    Коментиран от #24

    18:55 07.06.2026

  • 23 КОЙ ДА ЗНАЙ

    6 1 Отговор

    До коментар #16 от "Неразбрал":

    Тръмп не побеждава
    Тръмп експлоатира

    18:55 07.06.2026

  • 24 ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА

    2 5 Отговор

    До коментар #22 от "име":

    Да му мислят аятоласите

    Коментиран от #27

    18:56 07.06.2026

  • 25 Той май

    12 0 Отговор

    До коментар #6 от "Хе хе":

    Като ББ, аз направих магистралите…., ДТ, аз създадох най силната армия ……

    Коментиран от #35

    18:57 07.06.2026

  • 26 Програмист

    5 1 Отговор
    Уж за 3 седмици щеше да бие иран то станаха 3 месеца 😆😅🤣😂😂

    Коментиран от #38

    18:58 07.06.2026

  • 27 име

    5 1 Отговор

    До коментар #24 от "ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА":

    Измислили са го. Иран изнася по суша и през Азвоско море. Да му мислят краварите как ще правят десант и как ще се връщат, в ковчези или в найлонови чували.

    Коментиран от #36

    18:58 07.06.2026

  • 28 по същество

    6 1 Отговор

    До коментар #21 от "Българин":

    де бил!

    18:58 07.06.2026

  • 29 Пешо от Алино

    2 3 Отговор
    Удрий, бай Дончо!

    18:59 07.06.2026

  • 30 Кочо

    2 1 Отговор
    Бай Тръмпе! Бъди - твърд! Тези аятоласи разбират само от много здрав ред! Ей, президенте, белите хора те избраха, за да спасиш и Америка, и света! Отпуснеш ли се, ставате като Англия! Кета на Лондон - Садик Хан! Кмет на Бирмингам се заклел не в конституцията, а в корана! Сигурно е някаква ходжа!? Министърка на МВР - Шабане Махмуд! Полицаите и те пакистанци, сикхи, непалци! И вие тука се чудите защо не задържат сикха с двата ритуални кинжала, а намушкания от него Новак, който почина и раните и действията на ,,британската" полиция!!! Българите се прибират тук, не защото в България е станало много по добре, а защото там вече е нетърпимо!

    18:59 07.06.2026

  • 31 Исторически парк

    4 1 Отговор
    Ше бие иран пък войниците му зачеват от козарите😁😆😅🤣😂

    Коментиран от #41

    18:59 07.06.2026

  • 32 Мишел

    4 4 Отговор
    Пълен провал с войната в Иран, следва фиаско в Куба.
    Световната суперсила Китай - Русия - Северна Корея командва. Свиквайте.

    Коментиран от #34

    19:01 07.06.2026

  • 33 УЧИ СА ОТ

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "Тоя па":

    Путин.

    Коментиран от #40

    19:01 07.06.2026

  • 34 Я пъ тоа

    2 4 Отговор

    До коментар #32 от "Мишел":

    Що Китай, Русия, Северна Корея
    Не спрат АМЕРИКАНСКИТЕ бомбандировки над РУСИЯ и Иран.

    19:04 07.06.2026

  • 35 Всъщност къде потънаха

    9 0 Отговор

    До коментар #25 от "Той май":

    Мамутите Боко и Шишоко?
    Питах в зоопарка, ама ми отговориха, че нови животни скоро не са приемали.

    19:04 07.06.2026

  • 36 Я пъ тоа

    1 3 Отговор

    До коментар #27 от "име":

    Биби разбомби иранските пристанища в Каспийско море.
    По суша могат да изнасят петрола с КОФИ.

    19:05 07.06.2026

  • 37 Абсурдистан

    4 0 Отговор
    Определено не го слуша главатя

    19:07 07.06.2026

  • 38 САЩ И ИЗРАЕЛ СМЛЯХА ИРАН

    2 5 Отговор

    До коментар #26 от "Програмист":

    Сринаха го
    Сега го затапиха
    Тръмп може да чака
    А аятоласите

    19:07 07.06.2026

  • 39 Я пъ тоа

    0 3 Отговор

    До коментар #5 от "божи въпроси":

    Оръжие на Тръмп
    Бомби Путин....
    Това е предостатъчно.

    Коментиран от #43

    19:09 07.06.2026

  • 40 Нищо не може да прхване

    5 3 Отговор

    До коментар #33 от "УЧИ СА ОТ":

    От Путин. За да научиш нещо, трябва да имаш много гънки в полукълбата в кутията си, а не само да вееш перчем, да обиждаш, да се държиш неуважително и агресивно.
    Путин е личност, Путин е класа, Путин е настояще, бъдеще и история!

    Коментиран от #44, #54

    19:11 07.06.2026

  • 41 Варненец

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "Исторически парк":

    Както ти зачезна от парламента.

    19:12 07.06.2026

  • 42 Kaлпазанин

    1 0 Отговор
    Създал си л@@@@ ,

    19:15 07.06.2026

  • 43 Атина Палада

    1 2 Отговор

    До коментар #39 от "Я пъ тоа":

    Тръмп нема за него си оръжие,ще раздава на с(у)льо :)) Даже си изтегля американско оръжие къде какво е останало от МатЮвските държави..

    Коментиран от #51

    19:15 07.06.2026

  • 44 Кочо

    3 0 Отговор

    До коментар #40 от "Нищо не може да прхване":

    Путин е едно Нищо и то минало! Лаврентий Берия №1! Тоталная абасрация! Едно е да искаш, друго е да можеш, трето е да си негодна кагебейска капейка!

    19:15 07.06.2026

  • 45 Варненец

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Ивелин Михайлов":

    3 лв е бензина, безличнико. При това е спекула. Петрола не е толкова скъп, както например по корона тъпотията. Ти вече като не си депутат и няма кого да мамиш, тук ли се подвизаваш?

    19:17 07.06.2026

  • 46 Хи хи

    3 2 Отговор

    До коментар #7 от "СВО 1 564 дни РЕЗИЛ":

    1564 дня таковаме украинки, които Путин ни прати насам !! Слава на Путин !!

    19:18 07.06.2026

  • 47 Механик

    0 0 Отговор
    Тоя човек изобщо не го слуша главата. Той живее в някаква паралелна вселена и щеше всичко това да е много забавно, ако тоя не бе начело на ядрена държава.
    Но е очевидно, че човекът има нужда от спешно отваряне на черепа, защото налягането там е високо и всички сме в огромен риск.

    Коментиран от #53

    19:20 07.06.2026

  • 48 Хи хи

    3 0 Отговор
    Най силната армия е афганистанската, щото американците бягаха от тях, оставяйки оръжия за милиарди !!

    Коментиран от #50

    19:20 07.06.2026

  • 49 Бай онзи

    0 0 Отговор
    ,,Иванчо,вчера защо не дойде на училище"???Г-жо,дядо ми пак умря.Та и на рижия е такава работата.Досега сигурно десет пъти е победил Иран.

    19:21 07.06.2026

  • 50 Я пъ тоа

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Хи хи":

    20 години САЩ газих талибаните.
    Малко ли е
    А оставеното оръжие е "втора употреба"
    Да са радват пещерняците.

    19:23 07.06.2026

  • 51 Я пъ тая

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Атина Палада":

    Най-големия износител на оръжие в СВЕТА, да нема оръжие.
    Я по сериозно.

    19:25 07.06.2026

  • 52 Джон Наш

    0 0 Отговор
    Бай Дончо има най мощната армия и най мощния квантов ИИ. Що услуги може да натвори с тези оръжия.

    19:25 07.06.2026

  • 53 Атина Палада

    0 1 Отговор

    До коментар #47 от "Механик":

    В САЩ президентите са фигуранти и нямат достъп до ядреното куфарче..

    19:27 07.06.2026

  • 54 Я пъ тоа

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Нищо не може да прхване":

    Путин донесе на Русия най големия ГЕНОЦИД в света след ВСВ...изби над ДВА МИЛИОНА СЛАВЯНИ... с класа

    19:28 07.06.2026

  • 55 Зеления

    0 0 Отговор
    Радев /не разчитам почти за нищо на него след като предаде лева/, но поне да върне в България всичкото злато, което е в Лондон и всичките валутни резерви, които се намират в така наречените западни страни, защото Запада или САЩ винаги могат да си запорират за щяло и нещяло авоарите на някой друг - примери колкото искаш Иран, Венецуела, Русия и т.н.

    19:28 07.06.2026