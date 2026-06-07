Тръмп: Защо създадох най-мощната армия в света, ако не я използвам?! Правя услуга на света

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не настоява за включване на Ливан в евентуално краткосрочно споразумение с Иран.
„Мисля, че Техеран би го искал, но аз не настоявам“, каза американският лидер в интервю за NBC News.
По-рано иранският външен министър Абас Арагчи заяви в интервю за Al Mayadeen, че конфликтът между Иран и САЩ ще бъде разрешен само ако Израел прекрати военните действия в Ливан.
Тръмп отново заяви, че Съединените щати и Иран са много близо до сделка.
„Много сме близо. Остават няколко въпроса и те не изглеждат големи. Те признаха факта, че няма да имат ядрени оръжия“, каза Тръмп в отговор на въпрос за евентуалния срок за сделка с Техеран.
Тръмп каза, че евентуално споразумение с Иран не включва незабавното освобождаване на активите на Ислямската република.
„Ако те се държат правилно, ако свършат добра работа, тогава ще започнем да говорим за това“, добави той.
Мохсен Резаи, военният съветник на върховния лидер на Иран, отбеляза по-рано, че потенциално споразумение между САЩ и Иран зависи от готовността на Вашингтон да размрази 24 милиарда долара ирански активи.
Тръмп не изключи използването на американски сухопътни сили в конфликт с Иран, но заяви, че подобен сценарий е малко вероятен.
„Бихме могли да ги използваме. Малко вероятно е, но вярвам, че ще ги задържим там, докато приключим“, каза той.
Според президента на САЩ, приблизително 50 000 американски войници, разположени в Близкия изток, „не са в опасност“.
Независимо от резултата от преговорите с Иран, Съединените щати възнамеряват да конфискуват запасите на Ислямската република от високообогатен уран, каза Тръмп.
„Ще дойдем за урана със или без тях. И никой няма да стреля по нас“, каза той. „Ако не сключим сделка, тогава ще ги елиминираме много сурово, военно.“
„Ако сключим сделка и всичко е по приятелски начин, ние ще работим заедно. Оборудването ще бъде наше. Ще го извлечем и ще го унищожим или на място, или ще го транспортираме някъде“, заяви той.
Тръмп каза, че никога не е обещавал да избягва военни конфликти с участието на Съединените щати.
„Не съм гарантирал, че няма да има войни. Тогава защо създадох най-мощната армия в света?“, каза той, отговаряйки на въпрос за промяната в позицията му за неучастието на Съединените щати във военни конфликти.
Американският лидер заяви, че „не иска да въвлича военните“ в ситуацията с Иран, но предприемайки такава стъпка, той, по думите му, „прави голяма услуга“ както на Съединените щати, така и на света.
Тръмп заяви, че не е съгласен за всичко с израелския премиер Бенямин Нетаняху.
Американският лидер отбеляза, че въпреки различията им, се разбира добре с израелския премиер.
„Не съм съгласен с него за няколко неща. Бих искал Ливан да има по-добър живот“, каза президентът.
В началото на юни беше съобщено, че Тръмп е критикувал Нетаняху по телефона за действията на Израел в Ливан. Според Axios, американският лидер е поискал той да се откаже от плановете за удар срещу Бейрут. Според източници на медията, разговорът се е състоял, след като Техеран заплаши да прекрати преговорите с Вашингтон и е бил съпроводен от остри забележки на американския президент срещу израелския премиер.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Чорбара
Коментиран от #9
18:35 07.06.2026
2 Яшар
Коментиран от #15
18:36 07.06.2026
3 по същество
Коментиран от #7, #21
18:36 07.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 божи въпроси
Защо да го има светът, ако я няма Русия...
Коментиран от #10, #39
18:40 07.06.2026
6 Хе хе
Коментиран от #25
18:42 07.06.2026
7 СВО 1 564 дни РЕЗИЛ
До коментар #3 от "по същество":Мечтите са безплатни, а надеждите вечни.
Коментиран от #46
18:42 07.06.2026
8 Герги
18:43 07.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 путин
До коментар #5 от "божи въпроси":благодаря,че ме цитирате,тпак!
18:44 07.06.2026
11 Доктор Гълъбова
18:45 07.06.2026
12 китайски балон
18:46 07.06.2026
13 Палячо
18:46 07.06.2026
14 Вие сте бунаци
18:51 07.06.2026
15 Хм...
До коментар #2 от "Яшар":Мощният защо не помогна на света да натири руснаците обратно в масква?
18:52 07.06.2026
16 Неразбрал
Коментиран от #23
18:53 07.06.2026
17 Исторически парк
18:54 07.06.2026
18 Ивелин Михайлов
Коментиран от #45
18:54 07.06.2026
19 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
Бомбя Иран
Ша бомбя Куба.
18:54 07.06.2026
20 Тоя па
Най- агресивната- да. Ама как се съвместява качеството миротворец с « най- мощната» армия, която е разпръснал по цял свят да сее смърт!
Донди, не си наред с главата. За това три дни необявяваха резултатите от прегледа ти.
Коментиран от #33
18:55 07.06.2026
21 Българин
До коментар #3 от "по същество":Да започне първо с гербавите тролеи като тебе
Коментиран от #28
18:55 07.06.2026
22 име
Коментиран от #24
18:55 07.06.2026
23 КОЙ ДА ЗНАЙ
До коментар #16 от "Неразбрал":Тръмп не побеждава
Тръмп експлоатира
18:55 07.06.2026
24 ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА
До коментар #22 от "име":Да му мислят аятоласите
Коментиран от #27
18:56 07.06.2026
25 Той май
До коментар #6 от "Хе хе":Като ББ, аз направих магистралите…., ДТ, аз създадох най силната армия ……
Коментиран от #35
18:57 07.06.2026
26 Програмист
Коментиран от #38
18:58 07.06.2026
27 име
До коментар #24 от "ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА":Измислили са го. Иран изнася по суша и през Азвоско море. Да му мислят краварите как ще правят десант и как ще се връщат, в ковчези или в найлонови чували.
Коментиран от #36
18:58 07.06.2026
28 по същество
До коментар #21 от "Българин":де бил!
18:58 07.06.2026
29 Пешо от Алино
18:59 07.06.2026
30 Кочо
18:59 07.06.2026
31 Исторически парк
Коментиран от #41
18:59 07.06.2026
32 Мишел
Световната суперсила Китай - Русия - Северна Корея командва. Свиквайте.
Коментиран от #34
19:01 07.06.2026
33 УЧИ СА ОТ
До коментар #20 от "Тоя па":Путин.
Коментиран от #40
19:01 07.06.2026
34 Я пъ тоа
До коментар #32 от "Мишел":Що Китай, Русия, Северна Корея
Не спрат АМЕРИКАНСКИТЕ бомбандировки над РУСИЯ и Иран.
19:04 07.06.2026
35 Всъщност къде потънаха
До коментар #25 от "Той май":Мамутите Боко и Шишоко?
Питах в зоопарка, ама ми отговориха, че нови животни скоро не са приемали.
19:04 07.06.2026
36 Я пъ тоа
До коментар #27 от "име":Биби разбомби иранските пристанища в Каспийско море.
По суша могат да изнасят петрола с КОФИ.
19:05 07.06.2026
37 Абсурдистан
19:07 07.06.2026
38 САЩ И ИЗРАЕЛ СМЛЯХА ИРАН
До коментар #26 от "Програмист":Сринаха го
Сега го затапиха
Тръмп може да чака
А аятоласите
19:07 07.06.2026
39 Я пъ тоа
До коментар #5 от "божи въпроси":Оръжие на Тръмп
Бомби Путин....
Това е предостатъчно.
Коментиран от #43
19:09 07.06.2026
40 Нищо не може да прхване
До коментар #33 от "УЧИ СА ОТ":От Путин. За да научиш нещо, трябва да имаш много гънки в полукълбата в кутията си, а не само да вееш перчем, да обиждаш, да се държиш неуважително и агресивно.
Путин е личност, Путин е класа, Путин е настояще, бъдеще и история!
Коментиран от #44, #54
19:11 07.06.2026
41 Варненец
До коментар #31 от "Исторически парк":Както ти зачезна от парламента.
19:12 07.06.2026
42 Kaлпазанин
19:15 07.06.2026
43 Атина Палада
До коментар #39 от "Я пъ тоа":Тръмп нема за него си оръжие,ще раздава на с(у)льо :)) Даже си изтегля американско оръжие къде какво е останало от МатЮвските държави..
Коментиран от #51
19:15 07.06.2026
44 Кочо
До коментар #40 от "Нищо не може да прхване":Путин е едно Нищо и то минало! Лаврентий Берия №1! Тоталная абасрация! Едно е да искаш, друго е да можеш, трето е да си негодна кагебейска капейка!
19:15 07.06.2026
45 Варненец
До коментар #18 от "Ивелин Михайлов":3 лв е бензина, безличнико. При това е спекула. Петрола не е толкова скъп, както например по корона тъпотията. Ти вече като не си депутат и няма кого да мамиш, тук ли се подвизаваш?
19:17 07.06.2026
46 Хи хи
До коментар #7 от "СВО 1 564 дни РЕЗИЛ":1564 дня таковаме украинки, които Путин ни прати насам !! Слава на Путин !!
19:18 07.06.2026
47 Механик
Но е очевидно, че човекът има нужда от спешно отваряне на черепа, защото налягането там е високо и всички сме в огромен риск.
Коментиран от #53
19:20 07.06.2026
48 Хи хи
Коментиран от #50
19:20 07.06.2026
49 Бай онзи
19:21 07.06.2026
50 Я пъ тоа
До коментар #48 от "Хи хи":20 години САЩ газих талибаните.
Малко ли е
А оставеното оръжие е "втора употреба"
Да са радват пещерняците.
19:23 07.06.2026
51 Я пъ тая
До коментар #43 от "Атина Палада":Най-големия износител на оръжие в СВЕТА, да нема оръжие.
Я по сериозно.
19:25 07.06.2026
52 Джон Наш
19:25 07.06.2026
53 Атина Палада
До коментар #47 от "Механик":В САЩ президентите са фигуранти и нямат достъп до ядреното куфарче..
19:27 07.06.2026
54 Я пъ тоа
До коментар #40 от "Нищо не може да прхване":Путин донесе на Русия най големия ГЕНОЦИД в света след ВСВ...изби над ДВА МИЛИОНА СЛАВЯНИ... с класа
19:28 07.06.2026
55 Зеления
19:28 07.06.2026