Реал Мадрид на война с Ла Лига: съдят се заради новия антирасистки протокол

Реал Мадрид отново влиза в конфликт с Ла Лига, като този път спорът е свързан с нов протокол срещу дискриминация, насилие и обиди по стадионите, пише испанският вестник “SI”.

Инициативата, подкрепена от президента на лигата Хавиер Тебас, има за цел да засили мерките срещу расизма и агресията, както и да гарантира по-сигурна среда за играчи и фенове. В нея участват и испанските власти, включително вътрешният министър Фернандо Гранде-Марласка, който настоява за по-строги закони срещу насилието в спорта.

Въпреки това, ръководството на Реал Мадрид, начело с Флорентино Перес, е избрало да се противопостави на промените и дори обмисля съдебни действия срещу лигата.

Решението изглежда изненадващо, особено на фона на активната позиция на клуба в защита на Винисиус Жуниор, който неведнъж е бил обект на расистки обиди в Испания.