Новини
Спорт »
Световен футбол »
Реал Мадрид на война с Ла Лига: съдят се заради новия антирасистки протокол

27 Април, 2026 07:29

  • реал мадрид-
  • футбол-
  • ла лига

Парадоксално решение на „белия балет“, въпреки борбата им срещу расизма срещу Винисиус

Реал Мадрид на война с Ла Лига: съдят се заради новия антирасистки протокол - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Реал Мадрид отново влиза в конфликт с Ла Лига, като този път спорът е свързан с нов протокол срещу дискриминация, насилие и обиди по стадионите, пише испанският вестник “SI”.

Инициативата, подкрепена от президента на лигата Хавиер Тебас, има за цел да засили мерките срещу расизма и агресията, както и да гарантира по-сигурна среда за играчи и фенове. В нея участват и испанските власти, включително вътрешният министър Фернандо Гранде-Марласка, който настоява за по-строги закони срещу насилието в спорта.

Въпреки това, ръководството на Реал Мадрид, начело с Флорентино Перес, е избрало да се противопостави на промените и дори обмисля съдебни действия срещу лигата.

Решението изглежда изненадващо, особено на фона на активната позиция на клуба в защита на Винисиус Жуниор, който неведнъж е бил обект на расистки обиди в Испания.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 расизма идва от негрите!

    3 0 Отговор
    когато спрете да ревете че черните са черни тогава ще спре и расизма!!!

    Коментиран от #3

    08:02 27.04.2026

  • 2 Ти си

    0 0 Отговор
    Спорта няма да стане по-добър и красив когато в него се намеси политиката и разни НПОта ! На черното немижеш да кажеш бяло и мъжа неможеш да го наричаш жена защото той така е решил .. ...

    08:43 27.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Дино

    0 0 Отговор
    Защо тези от този ʼʼвеликʼʼклуб винаги търсят някаква конфронтация…на тях никога не можеш да угодиш…винаги ще намерят проблем в някакво решение дори и в този случай…въпреки предишните им коментари при това доста крайни…ами явно на крив …:

    08:46 27.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове