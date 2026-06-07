Откриха мъжа, изгубил се преди три дни в Родопите

Откриха невредим 75-годишния мъж, който изчезна в района на родопското село Фотиново, и бе издирван почти три денонощия, съобщи МВР.
Човекът е забелязан от рибари край язовир „Въча", които са го взели с лодка. Той е в добро здравословно състояние, успял е да премине пеша почти 10-12 километра през силно пресечена местност и да стигне до язовира, уточни Стоянов.
Мъжът ще бъде предаден на служители от Районно управление (РУ) - Стамболийски, след което ще бъде поет от служителите от РУ-Пещера, предаде БТА.
В издирването се включиха полицаи от Пещера, Батак, горски служители, местни хора, ловци, доброволни формирования от Брацигово, Пловдив и Пазарджик. При търсенето бяха ползвани също пет следови кучета, както и дрон, оборудван с термокамера.
75-годишният мъж от пазарджишкото село Алеко Константиново бил нает във ферма за животни край баташкото село Фотиново. Той не е местен и не познава много добре региона. Предполагаше се, че по всяка вероятност се е изгубил в гората.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Радой Ралин 🔥☝️
18:43 07.06.2026
2 анализатор
18:48 07.06.2026
3 Никой
Коментиран от #6, #7
18:48 07.06.2026
4 Алекс
18:49 07.06.2026
5 Мдаа!🤔
18:51 07.06.2026
6 ?????
До коментар #3 от "Никой":От една страна има хора на такава възраст които са в добра физическа форма.
От друга щом не е местен и се е наел явно пенсията не му стига и се мъчи да добави нещо към нея.
Животът е много сложен за съжаление.
18:54 07.06.2026
7 Исторически парк
До коментар #3 от "Никой":Като няма пари така е
19:00 07.06.2026
8 Ивелин Михайлов
19:01 07.06.2026
9 излишни разходи
19:13 07.06.2026