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Откриха мъжа, изгубил се преди три дни в Родопите

Откриха мъжа, изгубил се преди три дни в Родопите

7 Юни, 2026 18:40 1 034 9

  • язовир въча-
  • фотиново-
  • пещера-
  • издирване-
  • мъж

Предполагаше се, че по всяка вероятност се е изгубил в гората

Откриха мъжа, изгубил се преди три дни в Родопите - 1
Снимка: ОДМВР
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Откриха невредим 75-годишния мъж, който изчезна в района на родопското село Фотиново, и бе издирван почти три денонощия, съобщи МВР.

Човекът е забелязан от рибари край язовир „Въча", които са го взели с лодка. Той е в добро здравословно състояние, успял е да премине пеша почти 10-12 километра през силно пресечена местност и да стигне до язовира, уточни Стоянов.

Мъжът ще бъде предаден на служители от Районно управление (РУ) - Стамболийски, след което ще бъде поет от служителите от РУ-Пещера, предаде БТА.

В издирването се включиха полицаи от Пещера, Батак, горски служители, местни хора, ловци, доброволни формирования от Брацигово, Пловдив и Пазарджик. При търсенето бяха ползвани също пет следови кучета, както и дрон, оборудван с термокамера.

75-годишният мъж от пазарджишкото село Алеко Константиново бил нает във ферма за животни край баташкото село Фотиново. Той не е местен и не познава много добре региона. Предполагаше се, че по всяка вероятност се е изгубил в гората.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Радой Ралин 🔥☝️

    6 4 Отговор
    А ха ха ха Лада Нива-татата 🙂

    18:43 07.06.2026

  • 2 анализатор

    5 1 Отговор
    Предполагам, че е отишъл за гъби в горатаа !

    18:48 07.06.2026

  • 3 Никой

    8 1 Отговор
    Не ели възрастен за работник.

    Коментиран от #6, #7

    18:48 07.06.2026

  • 4 Алекс

    8 0 Отговор
    Защо са с Лада, нали има санкции срещу всичко руско?

    18:49 07.06.2026

  • 5 Мдаа!🤔

    5 3 Отговор
    Успял е да изтрезнее човека!

    18:51 07.06.2026

  • 6 ?????

    10 0 Отговор

    До коментар #3 от "Никой":

    От една страна има хора на такава възраст които са в добра физическа форма.
    От друга щом не е местен и се е наел явно пенсията не му стига и се мъчи да добави нещо към нея.
    Животът е много сложен за съжаление.

    18:54 07.06.2026

  • 7 Исторически парк

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Никой":

    Като няма пари така е

    19:00 07.06.2026

  • 8 Ивелин Михайлов

    3 1 Отговор
    Тая лада е заобиколила еврог ейските санкции😎

    19:01 07.06.2026

  • 9 излишни разходи

    2 0 Отговор
    Утре щеше да се яви за пенсията.

    19:13 07.06.2026

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