Ландо Норис иска да се състезава с Макс Верстапен още дълго

26 Април, 2026 16:50 790 0

  • ландо норис-
  • формула 1-
  • макс-
  • верстапен

Макс може да прави каквото поиска и не е длъжен на никого, казва световният шампион

Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Настоящият световен шампион Ландо Норис изрази надежда, че Макс Верстапен ще остане във Формула 1 и след сезон 2026. Темата около бъдещето на нидерландеца отново излезе на преден план заради недоволството му от настоящите правила, като още следващата седмица в Маями ще дебютират промени в регламента, целящи да отговорят на част от критиките.

В интервю за Sky Sports F1 Норис подчерта значението на Верстапен за спорта. „Дали ми харесва да се състезавам с него? И да, и не – но това е, защото той е един от най-добрите пилоти в историята. Изключително корав съперник е и понякога прави живота на останалите труден, но точно това прави битките интересни“, коментира британецът.

Той допълни, че за всеки пилот е чест да се мери с най-силните, а Верстапен е именно такъв ориентир в момента. „Мисля, че всички искат Макс да остане във Формула 1. Не знам какво ще реши, но лично аз бих искал да се състезавам срещу него възможно най-дълго. Той има пълното право сам да избере бъдещето си и не дължи обяснение на никого. Хареса ми да го гледам и в GT сериите, така че решението е изцяло негово“, добави Норис.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

