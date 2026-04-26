Славия направи реми срещу 10 от Ботев (Враца)

Славия завърши 1:1 у дома срещу Ботев Враца в мач от 31-ия кръг на Първа лига, въпреки че гостите играха дълго време с човек по-малко, предава БТА. Още в началото привърженици на домакините в сектор „А“ поискаха оставката на клубния президент Венцеслав Стефанов, а след около половин час част от тях напуснаха демонстративно стадион „Александър Шаламанов“.

„Белите“ откриха резултата в 17-ата минута след корнер на Иван Минчев. След серия от разбърквания и изчиствания от голлинията, Дейвид Малембана се възползва от колеблива намеса на вратаря Марин Орлинов и вкара от близка дистанция.

Домакините продължиха да бъдат по-активни, но пропуски направиха Васил Казълджиев и Янис Гермуш. В 37-ата минута гостите останаха с човек по-малко, след като Радослав Цонев бе изгонен с директен червен картон след намеса на ВАР и преразглеждане от съдията Християна Гутева.

След почивката Славия беше близо до втори гол, но ударът на Мохамед Досо беше спасен. Веднага след това Ботев Враца отговори, като Мартин Петков удари греда.

В края на срещата пропуски направиха Емилиян Гогев за домакините, а в 89-ата минута гостите стигнаха до изравняване след центриране, при което топката рикошира в Лука Иванов и Лазар Марин, преди да влезе във вратата на Славия.