Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Славия направи реми срещу 10 от Ботев (Враца)

26 Април, 2026 16:23 586 7

Фенове поискаха оставката на президента на "белите" Венцеслав Стефанов

Славия направи реми срещу 10 от Ботев (Враца) - 1
Снимка: БГНЕС/Архив
Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Славия завърши 1:1 у дома срещу Ботев Враца в мач от 31-ия кръг на Първа лига, въпреки че гостите играха дълго време с човек по-малко, предава БТА. Още в началото привърженици на домакините в сектор „А“ поискаха оставката на клубния президент Венцеслав Стефанов, а след около половин час част от тях напуснаха демонстративно стадион „Александър Шаламанов“.

„Белите“ откриха резултата в 17-ата минута след корнер на Иван Минчев. След серия от разбърквания и изчиствания от голлинията, Дейвид Малембана се възползва от колеблива намеса на вратаря Марин Орлинов и вкара от близка дистанция.

Домакините продължиха да бъдат по-активни, но пропуски направиха Васил Казълджиев и Янис Гермуш. В 37-ата минута гостите останаха с човек по-малко, след като Радослав Цонев бе изгонен с директен червен картон след намеса на ВАР и преразглеждане от съдията Християна Гутева.

След почивката Славия беше близо до втори гол, но ударът на Мохамед Досо беше спасен. Веднага след това Ботев Враца отговори, като Мартин Петков удари греда.

В края на срещата пропуски направиха Емилиян Гогев за домакините, а в 89-ата минута гостите стигнаха до изравняване след центриране, при което топката рикошира в Лука Иванов и Лазар Марин, преди да влезе във вратата на Славия.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Спецназ

    7 0 Отговор
    ПЦуват Венци Свинята ЗАЩО ЛИ??

    Ще даде мача Славия на Септември в плейофите- залагайте къщи и апартаменти!

    16:27 26.04.2026

  • 2 Спецназ

    6 1 Отговор
    Преди това Локомотив София ще загуби драматично от Септември!
    Залагайте и на жена си гащите- СИГУРЕ!

    16:30 26.04.2026

  • 3 дрънголник

    7 0 Отговор
    Дебелия Черното тото.Защо не е на бул.Столетов? Трябва да го разследват!

    16:35 26.04.2026

  • 4 Магнитски

    7 0 Отговор
    На бензинджията хората паднаха от власт, време му е да се маха от Славия и да облече раиран костюм

    16:36 26.04.2026

  • 5 Свиневъд

    6 0 Отговор
    Свинята ще продаде всичко.

    16:41 26.04.2026

  • 6 срамът на Славия

    3 0 Отговор
    Бензинджията е най-големият срам за най-стария отбор в 113- годишната история на клуба.

    16:46 26.04.2026

  • 7 Спецназ

    2 0 Отговор
    Мача е бил игран Х в азиатските букмейкъри след 1-0 и червен за гостите!

    3.85 коефициент още в 40- та минута!

    ФАКТ! :)) Накрая си вкараха сами гола в 89- та минута автогол а вратаря им пляскаше :)).

    17:03 26.04.2026

