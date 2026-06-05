Екоминистърът за „Баба Алино“: Не е установено строителство в „Златни пясъци“, но ПУП-ът е недопустим

„Екип на Министерството на околната среда е в регионалната инспекция във Варна, за да проверим каква е ситуацията не само по казуса с Баба Алино, а и с всички останали процедури във връзка с множество сигнали, подадени към нас“, каза в „Тази сутрин“ по бТВ Росица Карамфилова, министър на околната среда и водите.
„Това не е само един екологичен казус. Това е абсолютен етикет за незаконосъобразност в една държава“, каза тя.
Предвижданията в общия устройствен план не е разрешение за строеж и това не дава право на никого да сече или да движи напред процедурите, уточни екоминистърът.
„В конкретния случай не е установено строителство в границите на природен парк „Златни пясъци“. Проектът на ПУП-а е минал процедурата през Регионалната инспекция във Варна и те са се изказали, че няма нужда от задълбочена процедура. Считам, че това решение е незаконосъобразно, тъй като този ПУП е недопустим“, заяви Карамфилова.
„Впечатлена и огорчена е от това, което виждам. Получавам съобщения от много граждани. Едно от тях е за опасения за незаконна дига в корито на река Струма в района на Сандански. Изпратих екип да провери ситуацията. Той установи, че всички действия там са абсолютно незаконни. Има и сериозно изгребване на коритото на реката“, обясни екоминистърът.
В близост има ВЕЦ, сгради. Предстои проверка. По думите на Карамфилова там има "палитра от нарушения".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Пич
Коментиран от #11, #17
08:45 05.06.2026
3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
... ЩЕ ИЗСКОЧАТ БАЯ ТОКСИЧНИ ОТПАДЪЦИ - И В БУКВАЛНИЯ И В ПРЕНОСНИЯ СМИСЪЛ
08:47 05.06.2026
4 Последният мюсюлманин
08:48 05.06.2026
5 А "Кроко дел сол" в Царево, кога?
08:49 05.06.2026
6 смях в залата
08:50 05.06.2026
7 Питам госпожата
Как г-н министър се заграбват чужди земи? И там ли ще се строи нещо или ще се опнат слънчеви панели?
08:50 05.06.2026
8 Разбирач
08:51 05.06.2026
9 Пламен
Става много подозрително това упорито натрапване по медиите на случката.
08:52 05.06.2026
10 Чия
08:52 05.06.2026
11 Не говори така
До коментар #2 от "Пич":Жената е "огорчена". Да не е малко?
08:56 05.06.2026
12 бушприт
Коментиран от #22
08:57 05.06.2026
13 сбруя
Коментиран от #20
09:00 05.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Мръшляци
09:11 05.06.2026
17 Ако Не го Бутнат !
До коментар #2 от "Пич":Това Означава !
Че Може !
09:12 05.06.2026
18 Защо тея хора
09:12 05.06.2026
19 мучо
До коментар #14 от "Анелия Андреева":много обичам със сметана и теченшоколад....
09:15 05.06.2026
20 И Кво От Тва !
До коментар #13 от "сбруя":И Кво От Тва !
Ако Никой Не се Съобразява !
С Него !
И Закона и Конституцията !
Са основните Правни документи В България !
Но Държавата !
Прокуратурата и Съда !
Изобщо !
Не се Съобразяват !
С Тях !
09:16 05.06.2026
21 глоги
09:21 05.06.2026
22 Ох, аман
До коментар #12 от "бушприт":Вземи и направи справка как се изписват професиите.
09:24 05.06.2026
23 Капе ще се бори тази Карамфилова
09:24 05.06.2026
24 Акизаки Насераки
09:25 05.06.2026
25 На Посланика
09:34 05.06.2026
26 факт
09:34 05.06.2026