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Екоминистърът за „Баба Алино“: Не е установено строителство в „Златни пясъци“, но ПУП-ът е недопустим

Екоминистърът за „Баба Алино“: Не е установено строителство в „Златни пясъци“, но ПУП-ът е недопустим

5 Юни, 2026 08:36 1 218 26

  • баба алино-
  • златни пясъци-
  • росица карамфилова

Росица Карамфилова обяви решението на РИОСВ-Варна за незаконосъобразно

Екоминистърът за „Баба Алино“: Не е установено строителство в „Златни пясъци“, но ПУП-ът е недопустим - 1
Кадър бТВ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Екип на Министерството на околната среда е в регионалната инспекция във Варна, за да проверим каква е ситуацията не само по казуса с Баба Алино, а и с всички останали процедури във връзка с множество сигнали, подадени към нас“, каза в „Тази сутрин“ по бТВ Росица Карамфилова, министър на околната среда и водите.

„Това не е само един екологичен казус. Това е абсолютен етикет за незаконосъобразност в една държава“, каза тя.

Предвижданията в общия устройствен план не е разрешение за строеж и това не дава право на никого да сече или да движи напред процедурите, уточни екоминистърът.

„В конкретния случай не е установено строителство в границите на природен парк „Златни пясъци“. Проектът на ПУП-а е минал процедурата през Регионалната инспекция във Варна и те са се изказали, че няма нужда от задълбочена процедура. Считам, че това решение е незаконосъобразно, тъй като този ПУП е недопустим“, заяви Карамфилова.

„Впечатлена и огорчена е от това, което виждам. Получавам съобщения от много граждани. Едно от тях е за опасения за незаконна дига в корито на река Струма в района на Сандански. Изпратих екип да провери ситуацията. Той установи, че всички действия там са абсолютно незаконни. Има и сериозно изгребване на коритото на реката“, обясни екоминистърът.

В близост има ВЕЦ, сгради. Предстои проверка. По думите на Карамфилова там има "палитра от нарушения".


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пич

    24 2 Отговор
    Тази да не ми блее като уфтсъ, защото ние знаем, че има палитра от нарушения и без нея!!! Нас ни интересува кога ще бутнат беззаконието на украинците!!!

    Коментиран от #11, #17

    08:45 05.06.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    19 2 Отговор
    СЪВЕТВАМ ЕКОМИНИСТЪРЪТ ДА РАЗРОВИ СМЕТИЩАТА И ЕВРО ПАРИТЕ ЗА ЗАРАВЯНЕТО ИМ
    ... ЩЕ ИЗСКОЧАТ БАЯ ТОКСИЧНИ ОТПАДЪЦИ - И В БУКВАЛНИЯ И В ПРЕНОСНИЯ СМИСЪЛ

    08:47 05.06.2026

  • 4 Последният мюсюлманин

    4 0 Отговор
    Кво каза ,кво

    08:48 05.06.2026

  • 5 А "Кроко дел сол" в Царево, кога?

    15 1 Отговор
    А Камчия? Кога ще разследвате?

    08:49 05.06.2026

  • 6 смях в залата

    15 0 Отговор
    И край Сандански ли има Украинска мафия.

    08:50 05.06.2026

  • 7 Питам госпожата

    8 0 Отговор
    Как така земите ни, които сме закупили по абсолютно законен ред, находящи се в с. Божурец, общ Каварна са ВЛЕЗЛИ в някаква натура, без да сме уведомени, без да сме обезщетени. И тази година платихме данъци вкл и данък « смет», а няма нито пътища, нито ток, нито вода….
    Как г-н министър се заграбват чужди земи? И там ли ще се строи нещо или ще се опнат слънчеви панели?

    08:50 05.06.2026

  • 8 Разбирач

    11 0 Отговор
    Май от ПП-ДБ, ГЕРБ и ДПС много са ПУП-али през тези години

    08:51 05.06.2026

  • 9 Пламен

    7 3 Отговор
    Сън не спи цяла България заради ПУП-ът . :)

    Става много подозрително това упорито натрапване по медиите на случката.

    08:52 05.06.2026

  • 10 Чия

    5 3 Отговор
    е тая мумия , представяща туризма на България ?

    08:52 05.06.2026

  • 11 Не говори така

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Жената е "огорчена". Да не е малко?

    08:56 05.06.2026

  • 12 бушприт

    3 1 Отговор
    Екоминистърката за „Баба Алина“...

    Коментиран от #22

    08:57 05.06.2026

  • 13 сбруя

    1 1 Отговор
    Подробният устройствен план (ПУП) е основен градоустройствен документ в България,

    Коментиран от #20

    09:00 05.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Мръшляци

    9 0 Отговор
    В Сандански се строи точно до реката,до животинският кът,местните дерибеи,ега пукнат в адски мъки!Реката да ги издави,огън да ги изгори,чума да ги тръшне,ненаяли се търтеи!

    09:11 05.06.2026

  • 17 Ако Не го Бутнат !

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Това Означава !

    Че Може !

    09:12 05.06.2026

  • 18 Защо тея хора

    5 0 Отговор
    Не вземат да направят едно как да кажа цялостно проучване какво е станало по този казус с баба Алино.

    09:12 05.06.2026

  • 19 мучо

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Анелия Андреева":

    много обичам със сметана и теченшоколад....

    09:15 05.06.2026

  • 20 И Кво От Тва !

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "сбруя":

    И Кво От Тва !

    Ако Никой Не се Съобразява !

    С Него !

    И Закона и Конституцията !

    Са основните Правни документи В България !

    Но Държавата !

    Прокуратурата и Съда !

    Изобщо !

    Не се Съобразяват !

    С Тях !

    09:16 05.06.2026

  • 21 глоги

    0 0 Отговор
    „Впечатлена и огорчена СЪМ от това, което виждам!

    09:21 05.06.2026

  • 22 Ох, аман

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "бушприт":

    Вземи и направи справка как се изписват професиите.

    09:24 05.06.2026

  • 23 Капе ще се бори тази Карамфилова

    0 0 Отговор
    с мафията?С бандитите по места?Никак!

    09:24 05.06.2026

  • 24 Акизаки Насераки

    2 0 Отговор
    Изведнъж всички кметове, директори, шефове се раболяха и излязоха в болнични. Шикалкавят: аз не знаех, сега от вас чувам за това нещо, аз винаги съм бил против, те имаха калашници и се изплаших о тях.

    09:25 05.06.2026

  • 25 На Посланика

    0 0 Отговор
    На украйна да бъде връчена нота за напускане на страната

    09:34 05.06.2026

  • 26 факт

    1 0 Отговор
    "В конкретния случай не е установено строителство в границите на природен парк „Златни пясъци“. " Това НЕ е вярно. Лично проверих кадастралните идентификатори на имотите, включени в тези близо 100 дка заграбена територия. До един са част от природен парк "Златни пясъци", част от Натура 2000. В същите имоти са нанесени еднофамилни и многофамилни сгради в кадастралната карта. Министърката да си направи труда да провери всеки един от съставните имоти в сайта на МРРБ и тогава да излиза с публични изявления, които са откровена лъжа.

    09:34 05.06.2026

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