Екоминистърът за „Баба Алино“: Не е установено строителство в „Златни пясъци“, но ПУП-ът е недопустим

„Екип на Министерството на околната среда е в регионалната инспекция във Варна, за да проверим каква е ситуацията не само по казуса с Баба Алино, а и с всички останали процедури във връзка с множество сигнали, подадени към нас“, каза в „Тази сутрин“ по бТВ Росица Карамфилова, министър на околната среда и водите.

„Това не е само един екологичен казус. Това е абсолютен етикет за незаконосъобразност в една държава“, каза тя.

Предвижданията в общия устройствен план не е разрешение за строеж и това не дава право на никого да сече или да движи напред процедурите, уточни екоминистърът.

„В конкретния случай не е установено строителство в границите на природен парк „Златни пясъци“. Проектът на ПУП-а е минал процедурата през Регионалната инспекция във Варна и те са се изказали, че няма нужда от задълбочена процедура. Считам, че това решение е незаконосъобразно, тъй като този ПУП е недопустим“, заяви Карамфилова.

„Впечатлена и огорчена е от това, което виждам. Получавам съобщения от много граждани. Едно от тях е за опасения за незаконна дига в корито на река Струма в района на Сандански. Изпратих екип да провери ситуацията. Той установи, че всички действия там са абсолютно незаконни. Има и сериозно изгребване на коритото на реката“, обясни екоминистърът.

В близост има ВЕЦ, сгради. Предстои проверка. По думите на Карамфилова там има "палитра от нарушения".