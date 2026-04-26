Китайски автомобилен гигант поглежда към Формула 1?

26 Април, 2026 17:46 362 2

Вицепрезидентът на BYD Стела Ли потвърди това

Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Китайският автомобилен гигант BYD официално потвърди намеренията си да навлезе във Формула 1. След проведени разговори с изпълнителния директор на шампионата Стефано Доменикали в Шанхай, компанията вече анализира възможностите да се включи като 12-и отбор на стартовата решетка, предава gong.bg.

Вицепрезидентът на BYD Стела Ли потвърди развитието по време на автомобилното изложение в Пекин, подчертавайки, че проектът е в активна фаза. „Поддържаме постоянен контакт със Стефано Доменикали. Формула 1 ме привлича със своята страст, култура и глобално влияние“, заяви тя.

Според първоначалните планове китайската компания разглежда няколко варианта за участие – създаване на изцяло нов отбор, подобно на проекта на Cadillac, включване като доставчик на задвижващи системи или стратегическо партньорство със съществуващ тим.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наблюдател

    1 1 Отговор
    Американците най-много купуват рубли и юани, а на Ганя му шепнат басни от 1001 нощ на ухото.

    17:52 26.04.2026

  • 2 кой мy дpeмe

    1 0 Отговор
    тва вапрос ли е ?

    18:00 26.04.2026

