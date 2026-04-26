Карлос Насар: На световното ще са нужни по-високи резултати

Карлос Насар: На световното ще са нужни по-високи резултати

26 Април, 2026 20:31

  • карлос-
  • насар-
  • христо-
  • христов-
  • злато-
  • вдигане на тежести

Знам, че можех да стана първи, каза Христо Христов

Карлос Насар: На световното ще са нужни по-високи резултати - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Европейският шампион по вдигане на тежести в категория до 94 килограма Карлос Насар заяви при прибирането си в България, че не е показал най-силното си състезание, но очаква значително по-добри резултати на световното първенство в края на годината. „Радвам се, че имах публика в Грузия. Голямо уважение е, че министърът на младежта и спорта Димитър Илиев дойде да ме посрещне, а зам.-министър Даниела Дашева бе на самото състезание. Това означава много, защото министърът ни помогна да се подготвим много добре. Състезанието в Батуми не бе от най-трудните, беше малко заварено положение. Но това е стъпка напред към следващите ми цели. Карах на по-ниски обороти, защото не бях в оптимална форма“, призна Насар, който спечели четвърта европейска титла.

Той добави, че на световното първенство конкуренцията ще бъде значително по-сериозна и ще са нужни по-високи резултати. Насар обясни, че пропуснатият опит в изтласкването е бил резултат от прибързване, а последният опит за рекорд е бил повлиян от емоциите след вече спечелената титла.

Щангистът подчерта, че подготовката му продължава без почивка и фокусът вече е изцяло върху световното първенство и Световната купа, които имат значение и за олимпийската ранглиста.

„Нямам време за почивка. От следващата седмица започвам подготовка за световното. В момента имам добър екип и се надявам да постигнем още успехи“, каза той.

Насар похвали и представянето на целия български отбор, като изрази гордост от медалите на съотборниците си.

Бронзовият медалист в категория до 110 килограма Христо Христов също коментира завръщането си, като заяви, че е доволен от връщането си сред най-добрите, но съжалява за допуснати грешки, които са му коствали титлата.

„Смених всичко в подготовката си, но най-важното е, че се върнах. Това е най-силното ми състезание до момента. Наполовина съм доволен – знам, че можех да стана първи. Аз се победих сам“, каза Христов.

Той допълни, че ще се стреми към още по-силно представяне на световното първенство в Китай и вече мисли изцяло за бъдещите си състезания.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Жоро

    1 0 Отговор
    Поздравления ЖЕЛЕЗНИ момчета. Бъдете Здрави. 😀👍

    20:38 26.04.2026

  • 2 Българин

    1 3 Отговор
    Карлос Насар на 21 г. изглежда като на 40. Представям си на 40 как ще изглежда с всичките тези химикали които приема за да чупи рекордите.

    20:39 26.04.2026

  • 3 Пецата

    0 0 Отговор
    Добре че се намира по некое турче да ни отсрами разбираш ли щото само с кофти матриал медали на кукуво лето 🤣

    21:07 26.04.2026

