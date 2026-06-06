БСП: Настояваме за прекратяване на престоя на чуждестранна военна техника на летище „Васил Левски“

БСП следи с безпокойство развитието на военните конфликти в Украйна и Иран, като констатираме тяхното задълбочаване и ескалация, въпреки публично демонстрираните опити за преговори и постигане на споразумения. Позициите на участващите държави се характеризират с безкомпромисност и следователно очакванията за скорошен край на военните действия не намират потвърждение в реалната обстановка.

Българската социалистическа партия нееднократно е изразявала своята позиция срещу войната като средство за разрешаване на междудържавните конфликти. Нашата партия отстоява разбирането за необходимостта от намиране на дипломатически изход на всеки един международен спор като подкрепяме всички опити за преговори между воюващите държави. От първостепенно значение за БСП е България да не допуска въвличането на страната ни във въоръжените конфликти, под каквато и да е форма.

Поради това считаме, че принадлежността на нашата държава към ЕС и НАТО, както и стратегическото партньорство със САЩ, не могат да бъдат сами по себе си основание за разполагането в продължение на няколко месеца на самолети от военновъздушните сили на САЩ на гражданското летище на София „Васил Левски“. Това е видно и от поведението на други партньорски страни от тези организации по сходни въпроси, свързани с текущи военни сблъсъци.

Нашето разбиране е, че решението на Министерството на отбраната в правителството на Росен Желязков за разполагане на военните самолети, редом с тези на гражданската авиация в условията на горещ конфликт, представлява опасност за българските граждани и трябва да бъде преразгледано без условия от настоящия Министерски съвет. Става дума за военна техника със стратегическо предназначение, разположена в непосредствена близост до гражданска инфраструктура и до столицата на страната. Това обстоятелство не може да бъде третирано като рутинен технически или логистичен въпрос. Припомняме, че през изминалата седмица на ракетен удар беше подложено гражданското летище на Кувейт със сериозни разрушения, ранени и загинали цивилни граждани.

Присъствието на американските самолети-цистерни на летище „Васил Левски“ - София все още поражда сериозни въпроси, на които българското общество така и не получи ясни отговори. Такива спорадично се появяват в изявленията на външни за България длъжностни лица и често противоречат на обясненията на българските власти. Апелираме новото българско правителство и министър-председателят Румен Радев радикално да променят подхода на своите предшественици като дават правдива и ясна информация на българските граждани по въпрос, пряко касаещ тяхната сигурност и будещ основателните им притеснения.