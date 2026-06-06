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БСП: Настояваме за прекратяване на престоя на чуждестранна военна техника на летище „Васил Левски“

БСП: Настояваме за прекратяване на престоя на чуждестранна военна техника на летище „Васил Левски“

6 Юни, 2026 14:00 1 487 69

  • бсп-
  • летище васил левски-
  • сащ-
  • военна техника

Позиция на Изпълнителното бюро на БСП

БСП: Настояваме за прекратяване на престоя на чуждестранна военна техника на летище „Васил Левски“ - 1
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

БСП следи с безпокойство развитието на военните конфликти в Украйна и Иран, като констатираме тяхното задълбочаване и ескалация, въпреки публично демонстрираните опити за преговори и постигане на споразумения. Позициите на участващите държави се характеризират с безкомпромисност и следователно очакванията за скорошен край на военните действия не намират потвърждение в реалната обстановка.

Българската социалистическа партия нееднократно е изразявала своята позиция срещу войната като средство за разрешаване на междудържавните конфликти. Нашата партия отстоява разбирането за необходимостта от намиране на дипломатически изход на всеки един международен спор като подкрепяме всички опити за преговори между воюващите държави. От първостепенно значение за БСП е България да не допуска въвличането на страната ни във въоръжените конфликти, под каквато и да е форма.

Поради това считаме, че принадлежността на нашата държава към ЕС и НАТО, както и стратегическото партньорство със САЩ, не могат да бъдат сами по себе си основание за разполагането в продължение на няколко месеца на самолети от военновъздушните сили на САЩ на гражданското летище на София „Васил Левски“. Това е видно и от поведението на други партньорски страни от тези организации по сходни въпроси, свързани с текущи военни сблъсъци.

Нашето разбиране е, че решението на Министерството на отбраната в правителството на Росен Желязков за разполагане на военните самолети, редом с тези на гражданската авиация в условията на горещ конфликт, представлява опасност за българските граждани и трябва да бъде преразгледано без условия от настоящия Министерски съвет. Става дума за военна техника със стратегическо предназначение, разположена в непосредствена близост до гражданска инфраструктура и до столицата на страната. Това обстоятелство не може да бъде третирано като рутинен технически или логистичен въпрос. Припомняме, че през изминалата седмица на ракетен удар беше подложено гражданското летище на Кувейт със сериозни разрушения, ранени и загинали цивилни граждани.

Присъствието на американските самолети-цистерни на летище „Васил Левски“ - София все още поражда сериозни въпроси, на които българското общество така и не получи ясни отговори. Такива спорадично се появяват в изявленията на външни за България длъжностни лица и често противоречат на обясненията на българските власти. Апелираме новото българско правителство и министър-председателят Румен Радев радикално да променят подхода на своите предшественици като дават правдива и ясна информация на българските граждани по въпрос, пряко касаещ тяхната сигурност и будещ основателните им притеснения.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бсп

    62 8 Отговор
    е в кофата за боклука!!

    Коментиран от #27

    14:01 06.06.2026

  • 2 Сетила се мара

    53 1 Отговор
    Да се по....

    14:02 06.06.2026

  • 3 Винкело

    51 2 Отговор
    Това настояване е все едно Светльо Витков да настоява.

    14:03 06.06.2026

  • 4 Наследник на мандраджийски обирджии

    50 2 Отговор
    Че то има ли все още такава партийка ? Да я погребем ритуално и повече да не и се споменава името.

    Коментиран от #9

    14:04 06.06.2026

  • 5 Къв е тоя "Васил Левски"?

    14 15 Отговор
    Някакъв известен български авиатор покорил небесата или просто някакъв въздухар?

    Коментиран от #56, #60

    14:05 06.06.2026

  • 6 Нека да пиша

    51 5 Отговор
    Нищо не можете ,и нямате право да казвате . Вие от БСП ,сте аут от властта.

    14:06 06.06.2026

  • 7 Тия кви бяха?

    39 2 Отговор
    Някой ще ми припомни ли? Откъде накъде имат притенции?

    14:06 06.06.2026

  • 8 Чупен зи бите

    42 1 Отговор
    Хайде до вчера бяхте в коалицията на желаещите, депутатите ви са евро от най-евродивите, сега фасони ще ми въртите.

    14:07 06.06.2026

  • 9 Резил

    20 6 Отговор

    До коментар #4 от "Наследник на мандраджийски обирджии":

    Има, префасонира се на партия ПБ (Продажника на Боташ).

    14:07 06.06.2026

  • 10 Сетила се Мара...

    38 3 Отговор
    Много на време реагират. Точно изтече договора за престой!

    14:09 06.06.2026

  • 11 Коста

    23 2 Отговор
    Дедо Тчръмпи лудото куче да не извади картечницата и да влезе в централата на БСП, а?

    Коментиран от #13, #66

    14:10 06.06.2026

  • 12 Напълно подкрепям

    19 18 Отговор
    Няма значение от кой излиза призива: малка или голяма партия; от един или повече граждани на Републиката!
    Тази смърт не й е мястото на територията ни!
    Тава за визи срещу сигурност за живот е голяма гавра!

    14:13 06.06.2026

  • 13 Леля Донче

    12 2 Отговор

    До коментар #11 от "Коста":

    Там е само метачката доизмита боклуците, язък за женицата.

    14:14 06.06.2026

  • 14 Край

    28 1 Отговор
    Когато бяха в правителството и тази техника действително работеше срещу Иран - мълчаха като … като Абе вие си знаете като какво … айде в канализацията …

    14:15 06.06.2026

  • 15 Вашата м. м.

    32 2 Отговор
    Нали вие бяхте това правителство? Елементарни номера.

    14:16 06.06.2026

  • 16 то хубаво

    24 3 Отговор
    Ама защо не настояхте докато бяхте част от сглобката?
    Кът съм на власт -всичко е цветя и рози. Кът не съм, аууу какви проблеми.
    Ама тази техника се появи там по ваше време. Новите я завариха!

    14:17 06.06.2026

  • 17 Що бе

    16 8 Отговор
    Много е хубаво след 10 ч вечерта да ти прелитат над блока. Чуваш ги 10 мин преди да дойдат и 10 мин. след като минат. И не става въпрос за района на летището. А когато уж правят убочения ама уж.

    14:18 06.06.2026

  • 18 Фикри

    18 0 Отговор
    Вие пък кои бяхте ?

    14:19 06.06.2026

  • 19 Анджо

    16 1 Отговор
    Доживяхме да види ме тая терористична организация извън парламента. Моя дето казваше , деца тая власт много се задържа, ще берете ядове и се оказа прав. Тези слова ги изрече някъде през 1972година, А, тогава БКП беше във силата си. Да не дава Бог повече да идват на власт.

    14:21 06.06.2026

  • 20 Дориана

    15 3 Отговор
    БСП нямат думата и не могат да имат каквито и да е претенции. Вече са на дъното. Точно те даваха оръжия за Украйна като за Световно при Корнелия Нинова, макар, че тя отричаше.БСП са най- продажната предателска и проядена отвътре от корупция партия. Те не само попречиха на Референдума , но и Наталия Киселовоа погази Конституцията за да угоди на Борисов и Пеевски. Да не говорим , че точно те предложиха Плоския данък , който е абсолютно вреден за всички с по- ниски заплати и обслужва олигархията.

    14:21 06.06.2026

  • 21 Руснак

    12 10 Отговор
    😅😅😅😅😅 Ама вие сериозно ли, та нали самата урсула ви похвали колко оръжие сте изнесли за наркомана. Ние сме осигурили повече от 1/3, и сега с претенции. Всеки които се хванал с боко е потънал

    Коментиран от #57

    14:22 06.06.2026

  • 22 Ханку Брат

    16 3 Отговор
    Настоявате защото сте извън властта ,Ако бяхте във властта щяхте да подкрепяте

    14:23 06.06.2026

  • 23 Баце

    14 2 Отговор
    Ама нали вашия фритюрник е бил съгласен

    14:26 06.06.2026

  • 24 ЕДГАР КЕЙСИ ....

    11 3 Отговор
    КОИ СТЕ ВИЕ .................... МОЖЕ БИ, ПАРТИЯТА НА ..................... ШАРЛАТАНКАТА КОРНИ .................... АМИ СТОЛЕТНИЦАТА ОТДАВНА ПРИКЛЮЧИ ....................... ПРИ ДРУГАРЯ КАЦАМУНСКИ .................... ФАКТ ! .................... ПОСЛЕДНИТЕ ВЕЧЕ "ПРОГРЕСИВНИ БАБИЧКИ" СЕ ВЛЯХА В .................. ПАРТИЯТА НА "ПРОГРЕСИВНИЯ" ШПИОНИН НА КГБ .................. ДРУГАРЯ МИСТЪР КЕШ .................. ФАКТ !

    14:26 06.06.2026

  • 25 тиририрам

    15 3 Отговор
    Трябваше да настоявате така и пред КОАЛИЦИОННИТЕ си партньори!
    Те позволиха това да се случи, а вие споделяте тяхната отговорност!

    14:27 06.06.2026

  • 26 Факт

    12 2 Отговор
    Вие сте в Калта на Историята и нямате право да казвате, какъв да е дневният ред в България! Даже и вашите ново забогатели другари си направиха партия или нещо подобно и управляват без вас!

    14:29 06.06.2026

  • 27 2554

    10 2 Отговор

    До коментар #1 от "бсп":

    Какво беше туй бсп?

    14:30 06.06.2026

  • 28 в кратце

    9 1 Отговор
    Бекапето си беше на бай Тошо. Като си отиде той,вече бесепе няма какво да прави,не може,няма кинти,няма и международно признание. СССР вече си отиде.БСП никой не я слуша и не я признава. Боко и Шиши също. България е под юмрука на САЩ.Ако америте си вземат летателните мащини,те си знаят кога. Не обичат да им се заповядва. Малка и бедна страна,като България не може да им казва,какво да правят. Чичо Дончо Тръмпов действайки по Иран, го показа.

    14:30 06.06.2026

  • 29 АГАТ а Кристи

    12 1 Отговор
    Партия - /комунистическа/, свила се като членска маса до там, че да не получава и субсидии -. НЯМА ДУМАТА.
    Единственото за което може да се интересува е, дали малкото членове които вече има, си сменят поне веднъж седмично пам,пер,сите !

    14:33 06.06.2026

  • 30 БСП

    13 1 Отговор
    А какви бяхте вие, че имате и искания?

    14:34 06.06.2026

  • 31 Анонимен

    11 1 Отговор
    Жалко двуличие! БСП продължава надолу.

    14:36 06.06.2026

  • 32 Венсеремоса,

    9 1 Отговор
    не се излагайте бе!

    14:38 06.06.2026

  • 33 Перо

    9 1 Отговор
    Червената буржоазия от неолиберастката БСП, като извън парламентарна партия се сети за извън джендърски и национални интереси! До сега беше “личния интерес, клати фес”! Добре че вече отидоха при НДСВ, СДС, Атака, БЗНС, ВМРО и др. Вече са забравени!

    14:39 06.06.2026

  • 34 БСП

    10 1 Отговор
    На бунището сме,на бунището сме.Тук ни е добре...

    14:40 06.06.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 българин

    10 1 Отговор
    С подобни нелепици не извън НС, а извън политиката ще сте скоро, кретени.

    14:42 06.06.2026

  • 37 БСП Нагли

    14 1 Отговор
    Хората ги изхвърлиха от политиката, а те настоявали.

    14:43 06.06.2026

  • 38 КАЗВАМ

    11 2 Отговор
    БСП, ВИЕ СТЕ ЦИНИЦИ! ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ЖЕЛЯЗКОВ ГИ ДОКАРА С КОЕТО ВИЕ БЯХТЕ В УПРАВЛЕНИЕТО€ ИДЕТЕ И СИ ГИ ИЗГОНЕТЕ СЕГА!

    14:43 06.06.2026

  • 39 БСП

    10 1 Отговор
    не сте в парламента. Напомням ви че не важите вече. Малкото ви излъган електорат си го будалкайте във вестник 3та възраст, не тука

    14:46 06.06.2026

  • 40 Фори

    8 1 Отговор
    БСП са чугунени глави. Нямат и капка мозък. То се видя и на изборите. Сега и онова недуразумение Тошко ще захапе темата!

    14:48 06.06.2026

  • 41 Много ви се моля

    6 1 Отговор
    Много ви се моля странни другари, вземете да настоявате вашите другари и другарите на дебелите, които избиват българските ни другари с колите си, да бъдат другарски приключени от дружелюбния съд.
    След законови промени, разбира се

    14:49 06.06.2026

  • 42 Бай Хасан

    7 4 Отговор
    Тези мафиоти от БСП винаги яхват вълната в последният момент че то до края на този месец е договорено като бяхте в властта ко правихте на дупени ли бяхте никога няма бъдете вече в властта всичките бизнеси са ваши и плащате на работниците жълти стотинки куманяги и предатели беше ви хубаво като се прегръщате с мафиота Бойко и шиши

    14:51 06.06.2026

  • 43 Популисти

    9 0 Отговор
    Да ама искате да паднат визите При един конфликт всички ще избягате в Щатите при децата си

    14:54 06.06.2026

  • 44 Абе

    9 2 Отговор
    Един файтон хора сте и пак успяхте да изплискате легена. Кои сте вие, че да настоявате. Айде стига вече наглост

    14:54 06.06.2026

  • 45 Само така

    4 5 Отговор
    Тук не е Америка, още повече че става сума за гражданско летище

    14:54 06.06.2026

  • 46 Възpожденец 🇧🇬

    7 4 Отговор
    Настояваме всички руски TBAPИ да се изгонят от Родината ми !!!

    14:56 06.06.2026

  • 47 ПО-ДОБРЕ ДА СТЕ В НЕЛЕГАЛНОСТ

    6 1 Отговор
    Вие да мълчите. Че всички ще ви питат срам имате ли, като бяхте в сглобката когато разрешихте да ни се натресат.

    14:58 06.06.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Тая чужда

    6 1 Отговор
    военна техника е на държава съюзник,но вие,комунистчетата,не знаете значението на думата и какво произлиза от нея.Впрочем в края на ВСВ,за да се издокарате пред сталин,сте изпратили българи да се бият срещу съюзниците от Германия!?!? Германия на Хитлер,който е върнал на България Македония и Южна Добруджа!Измрели са десетки хиляди българи НАПРАЗНО!За ваше комунистическо удоволствие!Вследствие на него България е победена държава и изплаща репарации до седемдесетте години на миналия век на "освободителите",сложили ви на власт!И още си мечтаете това нещо да се повтори.

    15:01 06.06.2026

  • 50 Реалист

    5 0 Отговор
    Кой ги е за 5 стинки комунистите:)

    15:04 06.06.2026

  • 51 0407

    4 0 Отговор
    леле тези били ;ОБЕЗПОКОЕНИ;.......имате ли хапчета да се поуспокоите малко......що не опазихте паметника на СА.......

    15:07 06.06.2026

  • 52 И ние

    3 0 Отговор
    Не Искаме комунисти в България но вие сте нахални к о п е лета.Ма й ка ви да еб а и п е да р у гите

    15:08 06.06.2026

  • 53 Ха ха ха, кои сте

    4 0 Отговор
    вие, че сте настоявали, я се осъзнайте и хващайте шумата, нямате место сред суверена, не го ли разбрахте от изборите, наглеци безочливи ! Марш към Сибир, вашта м....!

    15:10 06.06.2026

  • 54 Уса

    3 0 Отговор
    Сетила се Мара да се п обара след като се пуснала на цялата гнусна камара....Закривайиии

    15:10 06.06.2026

  • 55 Когато

    2 0 Отговор
    Бяхте в парламинта,какво правихте?Сглобихтесе,сега нямате никакво право да искате нещо,или да исказвате мнение

    15:13 06.06.2026

  • 56 Абе ти

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Къв е тоя "Васил Левски"?":

    Си напълно малумен,намери си някъква работа вместо да пишеш глупости

    15:14 06.06.2026

  • 57 България и българите мразят русия

    2 2 Отговор

    До коментар #21 от "Руснак":

    Изчезвай от България бе майце продажник!

    15:16 06.06.2026

  • 58 Виж ти

    4 1 Отговор
    Светна ви
    Нали вашето правителство прие тайно самолетите.
    Тихо

    15:20 06.06.2026

  • 59 Пред кого

    3 0 Отговор
    настоявате. Радките си имат други грижи. Уведомихте ли муньо за какво настоявате. Никжй не ви отразява ама да подкряквате чат пат за нещо Айде да ви видим дали можете да протестирате

    15:35 06.06.2026

  • 60 Лъвский

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Къв е тоя "Васил Левски"?":

    Глупост е преименуването на летището и тъпите защитници на преименувателя, на който Васил Левски би отрязал чепкага с кунките.

    15:37 06.06.2026

  • 61 Никой

    2 0 Отговор
    Старите комунисти от БСП искат от новите комунисти от ПБ да кацат на летище " Евнухово " само руски самолети .

    15:42 06.06.2026

  • 62 Ха ха ха

    1 0 Отговор
    Глупости на търкалета

    15:55 06.06.2026

  • 63 Живял достатъчно!

    1 0 Отговор
    Тия се обаждат за да не ги забравят,щото техните избиратели и тия,които ги помнят оредяват всеки ден-по биологични причини.Ами захващат гората с шмайзер в ръце,или да направят атентат на самальотите-като през 1929г. в църквата,ама за днешните комунисти това са само мокри сънища.

    16:00 06.06.2026

  • 64 Хари

    0 0 Отговор
    Те още по ваше време с онези другите, са трайно на летището! Днес, като какви ги гоните, те са наравно с вас там и винаги до вас! Измет на нищетата! Отпадък и срам сте!

    16:06 06.06.2026

  • 65 Ще легнат ли с голи гърди на пистата?

    1 0 Отговор
    За симпатизантките става въпрос. Гледа ми се такъв пърформанс.

    16:06 06.06.2026

  • 66 Тя празна бе, Коста. Всичко е ометено.

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Коста":

    Нямат пари нито за ток, нито за вода. Скоро ще сдадат сградата на партия Прогресивен чорап и чао!

    16:09 06.06.2026

  • 67 Жеро

    0 0 Отговор
    Това е крякане на жабите от БСП, погребани трайно в тресавището на историята! Вие, за какво крякате? Няма ви вече никъде, БСП, МЕЧ, ВМРО, Славуна!!!
    Погреба ви народа, български! Крякайте!

    16:11 06.06.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Веселяк

    0 0 Отговор
    Ама вие съществувате ли още бре комундета?

    16:13 06.06.2026

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