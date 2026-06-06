БСП: Настояваме за прекратяване на престоя на чуждестранна военна техника на летище „Васил Левски“

БСП следи с безпокойство развитието на военните конфликти в Украйна и Иран, като констатираме тяхното задълбочаване и ескалация, въпреки публично демонстрираните опити за преговори и постигане на споразумения. Позициите на участващите държави се характеризират с безкомпромисност и следователно очакванията за скорошен край на военните действия не намират потвърждение в реалната обстановка.
Българската социалистическа партия нееднократно е изразявала своята позиция срещу войната като средство за разрешаване на междудържавните конфликти. Нашата партия отстоява разбирането за необходимостта от намиране на дипломатически изход на всеки един международен спор като подкрепяме всички опити за преговори между воюващите държави. От първостепенно значение за БСП е България да не допуска въвличането на страната ни във въоръжените конфликти, под каквато и да е форма.
Поради това считаме, че принадлежността на нашата държава към ЕС и НАТО, както и стратегическото партньорство със САЩ, не могат да бъдат сами по себе си основание за разполагането в продължение на няколко месеца на самолети от военновъздушните сили на САЩ на гражданското летище на София „Васил Левски“. Това е видно и от поведението на други партньорски страни от тези организации по сходни въпроси, свързани с текущи военни сблъсъци.
Нашето разбиране е, че решението на Министерството на отбраната в правителството на Росен Желязков за разполагане на военните самолети, редом с тези на гражданската авиация в условията на горещ конфликт, представлява опасност за българските граждани и трябва да бъде преразгледано без условия от настоящия Министерски съвет. Става дума за военна техника със стратегическо предназначение, разположена в непосредствена близост до гражданска инфраструктура и до столицата на страната. Това обстоятелство не може да бъде третирано като рутинен технически или логистичен въпрос. Припомняме, че през изминалата седмица на ракетен удар беше подложено гражданското летище на Кувейт със сериозни разрушения, ранени и загинали цивилни граждани.
Присъствието на американските самолети-цистерни на летище „Васил Левски“ - София все още поражда сериозни въпроси, на които българското общество така и не получи ясни отговори. Такива спорадично се появяват в изявленията на външни за България длъжностни лица и често противоречат на обясненията на българските власти. Апелираме новото българско правителство и министър-председателят Румен Радев радикално да променят подхода на своите предшественици като дават правдива и ясна информация на българските граждани по въпрос, пряко касаещ тяхната сигурност и будещ основателните им притеснения.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 бсп
Коментиран от #27
14:01 06.06.2026
2 Сетила се мара
14:02 06.06.2026
3 Винкело
14:03 06.06.2026
4 Наследник на мандраджийски обирджии
Коментиран от #9
14:04 06.06.2026
5 Къв е тоя "Васил Левски"?
Коментиран от #56, #60
14:05 06.06.2026
6 Нека да пиша
14:06 06.06.2026
7 Тия кви бяха?
14:06 06.06.2026
8 Чупен зи бите
14:07 06.06.2026
9 Резил
До коментар #4 от "Наследник на мандраджийски обирджии":Има, префасонира се на партия ПБ (Продажника на Боташ).
14:07 06.06.2026
10 Сетила се Мара...
14:09 06.06.2026
11 Коста
Коментиран от #13, #66
14:10 06.06.2026
12 Напълно подкрепям
Тази смърт не й е мястото на територията ни!
Тава за визи срещу сигурност за живот е голяма гавра!
14:13 06.06.2026
13 Леля Донче
До коментар #11 от "Коста":Там е само метачката доизмита боклуците, язък за женицата.
14:14 06.06.2026
14 Край
14:15 06.06.2026
15 Вашата м. м.
14:16 06.06.2026
16 то хубаво
Кът съм на власт -всичко е цветя и рози. Кът не съм, аууу какви проблеми.
Ама тази техника се появи там по ваше време. Новите я завариха!
14:17 06.06.2026
17 Що бе
14:18 06.06.2026
18 Фикри
14:19 06.06.2026
19 Анджо
14:21 06.06.2026
20 Дориана
14:21 06.06.2026
21 Руснак
Коментиран от #57
14:22 06.06.2026
22 Ханку Брат
14:23 06.06.2026
23 Баце
14:26 06.06.2026
24 ЕДГАР КЕЙСИ ....
14:26 06.06.2026
25 тиририрам
Те позволиха това да се случи, а вие споделяте тяхната отговорност!
14:27 06.06.2026
26 Факт
14:29 06.06.2026
27 2554
До коментар #1 от "бсп":Какво беше туй бсп?
14:30 06.06.2026
28 в кратце
14:30 06.06.2026
29 АГАТ а Кристи
Единственото за което може да се интересува е, дали малкото членове които вече има, си сменят поне веднъж седмично пам,пер,сите !
14:33 06.06.2026
30 БСП
14:34 06.06.2026
31 Анонимен
14:36 06.06.2026
32 Венсеремоса,
14:38 06.06.2026
33 Перо
14:39 06.06.2026
34 БСП
14:40 06.06.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 българин
14:42 06.06.2026
37 БСП Нагли
14:43 06.06.2026
38 КАЗВАМ
14:43 06.06.2026
39 БСП
14:46 06.06.2026
40 Фори
14:48 06.06.2026
41 Много ви се моля
След законови промени, разбира се
14:49 06.06.2026
42 Бай Хасан
14:51 06.06.2026
43 Популисти
14:54 06.06.2026
44 Абе
14:54 06.06.2026
45 Само така
14:54 06.06.2026
46 Възpожденец 🇧🇬
14:56 06.06.2026
47 ПО-ДОБРЕ ДА СТЕ В НЕЛЕГАЛНОСТ
14:58 06.06.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Тая чужда
15:01 06.06.2026
50 Реалист
15:04 06.06.2026
51 0407
15:07 06.06.2026
52 И ние
15:08 06.06.2026
53 Ха ха ха, кои сте
15:10 06.06.2026
54 Уса
15:10 06.06.2026
55 Когато
15:13 06.06.2026
56 Абе ти
До коментар #5 от "Къв е тоя "Васил Левски"?":Си напълно малумен,намери си някъква работа вместо да пишеш глупости
15:14 06.06.2026
57 България и българите мразят русия
До коментар #21 от "Руснак":Изчезвай от България бе майце продажник!
15:16 06.06.2026
58 Виж ти
Нали вашето правителство прие тайно самолетите.
Тихо
15:20 06.06.2026
59 Пред кого
15:35 06.06.2026
60 Лъвский
До коментар #5 от "Къв е тоя "Васил Левски"?":Глупост е преименуването на летището и тъпите защитници на преименувателя, на който Васил Левски би отрязал чепкага с кунките.
15:37 06.06.2026
61 Никой
15:42 06.06.2026
62 Ха ха ха
15:55 06.06.2026
63 Живял достатъчно!
16:00 06.06.2026
64 Хари
16:06 06.06.2026
65 Ще легнат ли с голи гърди на пистата?
16:06 06.06.2026
66 Тя празна бе, Коста. Всичко е ометено.
До коментар #11 от "Коста":Нямат пари нито за ток, нито за вода. Скоро ще сдадат сградата на партия Прогресивен чорап и чао!
16:09 06.06.2026
67 Жеро
Погреба ви народа, български! Крякайте!
16:11 06.06.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Веселяк
16:13 06.06.2026