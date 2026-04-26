Новини
Спорт »
Световен футбол »
Челси победи Лийдс и се класира за финала за Купата на Англия

26 Април, 2026 21:00 416 0

  • челси-
  • лийдс-
  • манчестър сити-
  • финал-
  • купа на англия

В мача за купата "сините" ще срещат Манчестър Сити

Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Челси се класира за финала на Купата на Англия, след като победи с 1:0 Лийдс Юнайтед във втория полуфинал от турнира. Така лондончани ще спорят за трофея срещу Манчестър Сити, който по-рано си осигури място във финала.

На стадион „Уембли“ единственият гол в срещата реализира Енцо Фернандес в 23-ата минута. Победата е едва втора за Челси в последните девет мача във всички турнири, период, в който тимът натрупа серия от загуби както във Висшата лига, така и в европейските клубни надпревари, включително отпадането от Пари Сен Жермен.

И двата отбора създадоха добри възможности за нови попадения. Нападателят на Челси Жоао Педро пропусна няколко шанса, като веднъж уцели и гредата. От своя страна играчите на Лийдс на няколко пъти бяха спрени от вратаря Роберт Санчес, който имаше ключова роля за успеха.

За Лийдс в срещата не взе участие българският национал Илия Груев, който е извън игра до края на сезона заради контузия в коляното. За Челси това беше първа победа под ръководството на временния наставник Калъм МакФарлейн.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове