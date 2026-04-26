Челси победи Лийдс и се класира за финала за Купата на Англия

Челси се класира за финала на Купата на Англия, след като победи с 1:0 Лийдс Юнайтед във втория полуфинал от турнира. Така лондончани ще спорят за трофея срещу Манчестър Сити, който по-рано си осигури място във финала.

На стадион „Уембли“ единственият гол в срещата реализира Енцо Фернандес в 23-ата минута. Победата е едва втора за Челси в последните девет мача във всички турнири, период, в който тимът натрупа серия от загуби както във Висшата лига, така и в европейските клубни надпревари, включително отпадането от Пари Сен Жермен.

И двата отбора създадоха добри възможности за нови попадения. Нападателят на Челси Жоао Педро пропусна няколко шанса, като веднъж уцели и гредата. От своя страна играчите на Лийдс на няколко пъти бяха спрени от вратаря Роберт Санчес, който имаше ключова роля за успеха.

За Лийдс в срещата не взе участие българският национал Илия Груев, който е извън игра до края на сезона заради контузия в коляното. За Челси това беше първа победа под ръководството на временния наставник Калъм МакФарлейн.