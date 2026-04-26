Ахмед Батаев взе сребро на европейското по борба

България приключи участието си на европейското първенство по борба в Тирана със сребърен медал за Ахмед Батаев, който отстъпи във финала на категория до 92 кг свободен стил на Али Цокаев с 3:5. Националният тим завърши надпреварата с общо шест отличия, включително златото на Кирил Милов в класическия стил до 97 кг, сребърни медали за Батаев и Семен Новиков, както и три бронза, предава БТА.

По пътя към финала Батаев постигна драматична победа над световния вицешампион Аманула Хаджимагомедов, след като взе решаващите точки в последната секунда за успех с 3:2. Финалната среща също бе изключително оспорвана. Българинът започна добре, като спечели точка след изтласкване на съперника извън тепиха, но малко по-късно бе санкциониран за пасивност и изостана в резултата.

Цокаев увеличи преднината си до 4:1, което принуди Батаев да рискува в заключителните минути. Българският състезател успя да намали изоставането до точка, но не намери възможност за решаваща атака в последните секунди и остана със среброто.

За Цокаев това е първа европейска титла при мъжете, след като вече има злато при младежите до 23 години от 2024 г. и бронз от 2025 г.