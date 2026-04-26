Ахмед Батаев взе сребро на европейското по борба

26 Април, 2026 21:55

  • борба-
  • батаев-
  • сребро-
  • европейско първенство-
  • свободен стил

Националният тим завърши надпреварата с общо шест отличия

Снимка: БФ Борба
Калин Каменов Автор във Fakti.bg

България приключи участието си на европейското първенство по борба в Тирана със сребърен медал за Ахмед Батаев, който отстъпи във финала на категория до 92 кг свободен стил на Али Цокаев с 3:5. Националният тим завърши надпреварата с общо шест отличия, включително златото на Кирил Милов в класическия стил до 97 кг, сребърни медали за Батаев и Семен Новиков, както и три бронза, предава БТА.

По пътя към финала Батаев постигна драматична победа над световния вицешампион Аманула Хаджимагомедов, след като взе решаващите точки в последната секунда за успех с 3:2. Финалната среща също бе изключително оспорвана. Българинът започна добре, като спечели точка след изтласкване на съперника извън тепиха, но малко по-късно бе санкциониран за пасивност и изостана в резултата.

Цокаев увеличи преднината си до 4:1, което принуди Батаев да рискува в заключителните минути. Българският състезател успя да намали изоставането до точка, но не намери възможност за решаваща атака в последните секунди и остана със среброто.

За Цокаев това е първа европейска титла при мъжете, след като вече има злато при младежите до 23 години от 2024 г. и бронз от 2025 г.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пехливан

    2 2 Отговор
    БАлгарин - юнак

    22:24 26.04.2026

  • 2 Тренер

    3 0 Отговор
    За кого и какво от това? Кой му е първият треньор? В коя зала е започнал? ...и тн. Тай, че местя няколко пъти подред!!!!

    Коментиран от #3

    22:42 26.04.2026

  • 3 Милен

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Тренер":

    Ами глобализираме се, вече няма междуучилищни състезания, после областни след това и национални. На децата не им се занимава с подобни тежки спортове (всички искат да са ю-тубъри, тик-токъри,, блогъри, влогъри и тем подобни) та нормално е да се ,,радваме" на успехите на ,,новите българи".

    22:52 26.04.2026

  • 4 Браво

    1 0 Отговор
    Машина си 💪💪💪

    22:59 26.04.2026

