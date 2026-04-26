Ахмед Батаев взе сребро на европейското по борба

България приключи участието си на европейското първенство по борба в Тирана със сребърен медал за Ахмед Батаев, който отстъпи във финала на категория до 92 кг свободен стил на Али Цокаев с 3:5. Националният тим завърши надпреварата с общо шест отличия, включително златото на Кирил Милов в класическия стил до 97 кг, сребърни медали за Батаев и Семен Новиков, както и три бронза, предава БТА.
По пътя към финала Батаев постигна драматична победа над световния вицешампион Аманула Хаджимагомедов, след като взе решаващите точки в последната секунда за успех с 3:2. Финалната среща също бе изключително оспорвана. Българинът започна добре, като спечели точка след изтласкване на съперника извън тепиха, но малко по-късно бе санкциониран за пасивност и изостана в резултата.
Цокаев увеличи преднината си до 4:1, което принуди Батаев да рискува в заключителните минути. Българският състезател успя да намали изоставането до точка, но не намери възможност за решаваща атака в последните секунди и остана със среброто.
За Цокаев това е първа европейска титла при мъжете, след като вече има злато при младежите до 23 години от 2024 г. и бронз от 2025 г.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пехливан
22:24 26.04.2026
2 Тренер
Коментиран от #3
22:42 26.04.2026
3 Милен
До коментар #2 от "Тренер":Ами глобализираме се, вече няма междуучилищни състезания, после областни след това и национални. На децата не им се занимава с подобни тежки спортове (всички искат да са ю-тубъри, тик-токъри,, блогъри, влогъри и тем подобни) та нормално е да се ,,радваме" на успехите на ,,новите българи".
22:52 26.04.2026
4 Браво
22:59 26.04.2026