Ботев (Пд) се наложи над Арда

26 Април, 2026 21:27 627 0

Попадение на Тодор Неделев и автогол донесоха победата

Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Ботев (Пловдив) постигна ценна победа с 2:0 като гост на Арда Кърджали в двубой от 31-вия кръг на Първа лига във втората четворка, която определя участниците в плейофа за европейските клубни турнири, предава БТА. „Канарчетата“ стигнаха до успеха с попадение на Тодор Неделев през първото полувреме и автогол на Мартин Паскалев след почивката. С трите точки тимът, воден от Лъчезар Балтанов, събра 43 и остава осми, но вече е само на точка от седмия Арда и на четири от петия Черно море.

Първата част предложи малко положения, като най-добрият шанс за домакините дойде в 17-ата минута, когато Атанас Кабов подаде към Патрик Луан, но той пропусна от чиста позиция. В 35-ата минута обаче Ботев откри резултата – Неделев реализира красив гол от пряк свободен удар, изпращайки топката неспасяемо във вратата на Анатолий Господинов.

До почивката гостите създадоха още няколко опасности, а Арда пропусна отлична възможност чрез Луан и последвал удар на Светослав Ковачев.

В началото на второто полувреме Ботев удвои преднината си. След пробив и центриране на Константинос Балоянис, при опит да изчисти топката Мартин Паскалев я прати в собствената си врата за 0:2.

Домакините опитаха да се върнат в мача, но в 72-рата минута вратарят Даниел Наумов спаси сигурен гол след удар на резервата Уилсън Самаке. В добавеното време пловдивчани пропуснаха да направят победата си още по-убедителна, след като не се възползваха от отлична контраатака.


