Ясно е кой ще ръководи реванша между ЦСКА и Лудогорец за Купата на България

Съдийската комисия обяви нарядите за реваншите от полуфиналите в Sesame Купа на България. Главен съдия на мача между ЦСКА и Лудогорец е Георги Давидов, а на ВАР ще е Волен Чинков. Както е известно, "армейците" спечелиха първата среща с 2:1 в Разград.
Реваншът между Локомотив Пловдив и Арда е поверен на Любослав Любомиров, а от ВАР ще му помага Никола Попов. "Смърфовете" разбиха Арда с 4:0 в Кърджали в първия мач.
СЪДИЙСКИ НАЗНАЧЕНИЯ
Срещи от 5 кръг на Sesame Купа на България, сезон 2025-2026
29 април 2026 г., сряда, 19:00 ч.
ЦСКА - ЛУДОГОРЕЦ
ГС: Георги Димитров Давидов, АС1:Даниел Милков Ников, АС2:Никифор Деянов Велков
4-ТИ:Геро Георгиев Писков, ВАР: Волен Валентинов Чинков, АВАР: Венцислав Георгиев Митрев
СН: Иван Захариев Вълчев
30 април 2026 г., четвъртък, 19:00 ч.
ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ - АРДА
ГС: Любослав Бисеров Любомиров, АС1:Георги Пламенов Тодоров, АС2:Костадин Димитров Тановчев
4-ТИ:Мариян Георгиев Гребенчарски, ВАР: Никола Антонов Попов, АВАР: Димитър Димитров Димитров
СН: Йордан Костадинов Иванов
