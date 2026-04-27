Ясно е кой ще ръководи реванша между ЦСКА и Лудогорец за Купата на България

Съдийската комисия обяви нарядите за реваншите от полуфиналите в Sesame Купа на България. Главен съдия на мача между ЦСКА и Лудогорец е Георги Давидов, а на ВАР ще е Волен Чинков. Както е известно, "армейците" спечелиха първата среща с 2:1 в Разград.

Реваншът между Локомотив Пловдив и Арда е поверен на Любослав Любомиров, а от ВАР ще му помага Никола Попов. "Смърфовете" разбиха Арда с 4:0 в Кърджали в първия мач.

СЪДИЙСКИ НАЗНАЧЕНИЯ

Срещи от 5 кръг на Sesame Купа на България, сезон 2025-2026

29 април 2026 г., сряда, 19:00 ч.

ЦСКА - ЛУДОГОРЕЦ

ГС: Георги Димитров Давидов, АС1:Даниел Милков Ников, АС2:Никифор Деянов Велков

4-ТИ:Геро Георгиев Писков, ВАР: Волен Валентинов Чинков, АВАР: Венцислав Георгиев Митрев

СН: Иван Захариев Вълчев

30 април 2026 г., четвъртък, 19:00 ч.

ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ - АРДА

ГС: Любослав Бисеров Любомиров, АС1:Георги Пламенов Тодоров, АС2:Костадин Димитров Тановчев

4-ТИ:Мариян Георгиев Гребенчарски, ВАР: Никола Антонов Попов, АВАР: Димитър Димитров Димитров

СН: Йордан Костадинов Иванов