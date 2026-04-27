Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Бг футбол »
Новият собственик на Левски се захваща с важни за клуба преговори

Новият собственик на Левски се захваща с важни за клуба преговори

27 Април, 2026 11:59 1 007 7

  • атанас бостанджиев-
  • левски-
  • футбол

До момента има много спекулации по тази тема, включително и, че логото на компанията на новия силен човек на "Герена" ще стои на екипите

Новият собственик на Левски се захваща с важни за клуба преговори - 1
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Новият собственик на Левски - Атанас Бостанджиев, ще се захване с важни за клуба преговори. Договорът на "сините" с генералния спонсор изтича и Бостанджиев ще се заеме с преговорите с евентуални бъдещи партньори. Той ще проведе разговори и със сегашния партьор.

До момента има много спекулации по тази тема, включително и, че логото на компанията на новия силен човек на "Герена" ще стои на екипите. Това обаче е малко вероятно.

Припомняме, че новият собственик на Левски сподели, че от следващата година започва изграждането на нов стадион.


Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    6 4 Отговор
    Новият спонсор на сините ще е Газпром.

    12:01 27.04.2026

  • 2 собственик е шиши

    6 0 Отговор
    стига лъжи и измами

    12:10 27.04.2026

  • 3 Сила

    5 0 Отговор
    Поредния перач на мръсни руски пари ....
    Иначе живее в Лондон , а не някъде в грязта на матушката....

    12:17 27.04.2026

  • 4 Красимир Петров

    6 0 Отговор
    Само да напомня,че Атанас Бастунджев е участвал в приватизацията на Булгартабак.Тоест,Пеевски купува ЛеФски

    Коментиран от #6

    12:17 27.04.2026

  • 5 Сийка

    3 0 Отговор
    А ще докара ли руски треньор и 4-5 играчи? Вярно ли е, че сутришната тренировка ще бъде под звуците на "Катюша", а за обяд ще дават на играчите борш , сельодка и 150 гр.черен хляб?

    Коментиран от #7

    12:21 27.04.2026

  • 6 Бате Георги

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Красимир Петров":

    И за какво му е на Пеевски Левски? Левскарите на избори не и няма да гласуват за него. А ако ще и Ким Чен Ун да го купи важното е припоците и луноходец да са зад Левски.

    12:22 27.04.2026

  • 7 Тираджия

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Сийка":

    Да, а за пиенье само кефир, а преди мач - квас ( щото има 2-3 градуса алкохол)

    12:23 27.04.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове