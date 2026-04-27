Неймар не се е явил на тренировка без обяснение

Нападателят на Сантос Неймар не се е явил на тренировка на отбора.
Както съобщава ESPN, в неделя на клубната база са тренирали футболистите, които не взеха участие в гостуването на Баия в мач от 13-ия кръг на бразилското първенство, завършил 2:2. Неймар е трябвало да присъства на заниманието, но го е пропуснал без да даде обяснение.
Клубът вече е влязъл в контакт с играча и неговите представители, за да изясни причината за отсъствието му.
На 29 април Сантос се изправя срещу Сан Лоренсо в Копа Судамерикана.
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Ти да видиш
Чак до неделя сутрин.
15:32 27.04.2026