Неймар не се е явил на тренировка без обяснение

Нападателят на Сантос Неймар не се е явил на тренировка на отбора.

Както съобщава ESPN, в неделя на клубната база са тренирали футболистите, които не взеха участие в гостуването на Баия в мач от 13-ия кръг на бразилското първенство, завършил 2:2. Неймар е трябвало да присъства на заниманието, но го е пропуснал без да даде обяснение.

Клубът вече е влязъл в контакт с играча и неговите представители, за да изясни причината за отсъствието му.

На 29 април Сантос се изправя срещу Сан Лоренсо в Копа Судамерикана.