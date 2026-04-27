В ПСЖ залагат на иновативни технологии, използвани от Ferrari във Формула 1

Френският гранд Пари Сен Жермен се обърна към иновативни технологии, използвани от отбора на Ferrari във Формула 1, в опит да спечели предимство в битката за втора поредна титла в Шампионската лига.

Преди полуфиналния сблъсък срещу Байерн Мюнхен, тимът на Луис Енрике обяви партньорство с американската компания WHOOP. Тя е експерт в носимите фитнес технологии и ще помага на играчите и треньорския щаб да оптимизират представянето си чрез прецизно проследяване на съня, стреса и физическото натоварване.

Системата на WHOOP вече доказа своята ефективност в моторните спортове. През 2026 г. Ferrari сключи договор с компанията, за да създаде „програма за човешка оптимизация“, помагаща на пилотите да се справят с умората и да се адаптират по-бързо към екстремните условия.

Сега ПСЖ става първият футболен клуб, който официално внедрява тези данни, за да следи сърдечния ритъм и неговата вариабилност при футболистите и да намали риска от контузии чрез анализ на натоварванията. Очаква се данните да помогнат на медицинските екипи и при възстановяването на играчите.

„Иновациите са в сърцето на проекта на ПСЖ. С WHOOP правим нова крачка напред, позволявайки на спортистите да разберат и подобрят физическото си състояние чрез водещи технологии,“ заяви един от директорите в клуба Ричард Хийзългрейв.

Партньорството има и търговско измерение. Технологията, използвана от елитните атлети, вече е достъпна и за привържениците на парижани. Чрез специално търговско споразумение, феновете ще могат да закупят същите устройства, за да следят своите фитнес показатели и качество на съня.