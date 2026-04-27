Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Световен футбол »
В ПСЖ залагат на иновативни технологии, използвани от Ferrari във Формула 1

27 Април, 2026 14:29 334 0

  • луис енрике-
  • футбол-
  • спорт-
  • формула 1-
  • ferrari

Преди полуфиналния сблъсък срещу Байерн Мюнхен, тимът на Луис Енрике обяви партньорство с американската компания WHOOP

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев

Френският гранд Пари Сен Жермен се обърна към иновативни технологии, използвани от отбора на Ferrari във Формула 1, в опит да спечели предимство в битката за втора поредна титла в Шампионската лига.

Преди полуфиналния сблъсък срещу Байерн Мюнхен, тимът на Луис Енрике обяви партньорство с американската компания WHOOP. Тя е експерт в носимите фитнес технологии и ще помага на играчите и треньорския щаб да оптимизират представянето си чрез прецизно проследяване на съня, стреса и физическото натоварване.

Системата на WHOOP вече доказа своята ефективност в моторните спортове. През 2026 г. Ferrari сключи договор с компанията, за да създаде „програма за човешка оптимизация“, помагаща на пилотите да се справят с умората и да се адаптират по-бързо към екстремните условия.

Сега ПСЖ става първият футболен клуб, който официално внедрява тези данни, за да следи сърдечния ритъм и неговата вариабилност при футболистите и да намали риска от контузии чрез анализ на натоварванията. Очаква се данните да помогнат на медицинските екипи и при възстановяването на играчите.

„Иновациите са в сърцето на проекта на ПСЖ. С WHOOP правим нова крачка напред, позволявайки на спортистите да разберат и подобрят физическото си състояние чрез водещи технологии,“ заяви един от директорите в клуба Ричард Хийзългрейв.

Партньорството има и търговско измерение. Технологията, използвана от елитните атлети, вече е достъпна и за привържениците на парижани. Чрез специално търговско споразумение, феновете ще могат да закупят същите устройства, за да следят своите фитнес показатели и качество на съня.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове