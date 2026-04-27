ЦСКА вече търси наследник на Христо Янев

От ЦСКА запазиха мълчание вчера и се въздържаха от постове в социалните мрежи, където в последно време „червените“ са доста активни. Според запознати обаче, „червените“ вече са започнали да се оглеждат за нов треньор, съобщава „Мач Телеграф“.

Причината е, че Янев едва ли отново ще се радва на това доверие, което имаше към него Сектор „Г“, дори и да вдигне за втори път Купата на България и да бие отново Левски в последното дерби за сезона.

Мнозина смятат, че е време ЦСКА отново да заложи на чужденец, но той да бъде име, а не експеримент, какъвто се оказа Душан Керкез, например. Босненецът със сръбски корени бе посрещнат като месия, но е една от причините ЦСКА да е само арбитър в битката за титлата, а не главен участник в нея.

Според запознати, има и два родни варианта, които също си заслужават възможността и доверието.