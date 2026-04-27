Новини
Спорт »
Световен футбол »
Манчестър Юнайтед излиза с нов спонсор на фланелките си за един мач

27 Април, 2026 13:59

Отборът на Майкъл Карик ще играе със специално издание фланелки, на които вместо обичайния рекламен надпис отпред ще бъде поставено логото на RED

Манчестър Юнайтед излиза с нов спонсор на фланелките си за един мач - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Манчестър Юнайтед ще излезе с необичаен спонсор на предната част на екипите си в двубоя от Висшата лига срещу Брентфорд тази вечер. Инициативата е част от кампания за набиране на средства в подкрепа на борбата за здраве по света.

Отборът на Майкъл Карик ще играе със специално издание фланелки, на които вместо обичайния рекламен надпис отпред ще бъде поставено логото на RED. Благодарение на партньорството фенове и колекционери ще могат да се сдобият с фланелките, използвани в мача, носени, подготвени за игра и подписани от футболистите от стартовия състав и резервите.

„Тези фланелки представят най-доброто от футбола, моменти на терена, превърнати в значимо въздействие извън него. Като доближаваме феновете до играта, която обичат, превръщаме тази страст в нещо по-голямо, което помага да се съберат ключови средства и да се повиши осведомеността за животоспасяващи глобални здравни програми по света“, заявиха организаторите.

Фланелките ще бъдат достъпни за фенове и колекционери в периода от 27 април до 2 май.

Двубоят от 34 кръг на Висшата лига започва в 22:00 часа.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове