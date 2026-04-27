Манчестър Юнайтед излиза с нов спонсор на фланелките си за един мач

Манчестър Юнайтед ще излезе с необичаен спонсор на предната част на екипите си в двубоя от Висшата лига срещу Брентфорд тази вечер. Инициативата е част от кампания за набиране на средства в подкрепа на борбата за здраве по света.

Отборът на Майкъл Карик ще играе със специално издание фланелки, на които вместо обичайния рекламен надпис отпред ще бъде поставено логото на RED. Благодарение на партньорството фенове и колекционери ще могат да се сдобият с фланелките, използвани в мача, носени, подготвени за игра и подписани от футболистите от стартовия състав и резервите.

„Тези фланелки представят най-доброто от футбола, моменти на терена, превърнати в значимо въздействие извън него. Като доближаваме феновете до играта, която обичат, превръщаме тази страст в нещо по-голямо, което помага да се съберат ключови средства и да се повиши осведомеността за животоспасяващи глобални здравни програми по света“, заявиха организаторите.

Фланелките ще бъдат достъпни за фенове и колекционери в периода от 27 април до 2 май.

Двубоят от 34 кръг на Висшата лига започва в 22:00 часа.