Едер Милитао ще отсъства от терена поне пет месеца

27 Април, 2026 16:24 488 0

  • едер милитао-
  • реал мадрид-
  • контузия-
  • бедро-
  • операция-
  • финландия-
  • ла лига-
  • национален отбор на бразилия-
  • карло анчелоти-
  • световно първенство-
  • футболни новини

Неговото отсъствие ще бъде сериозен удар за защитната линия на Реал Мадрид

Едер Милитао ще отсъства от терена поне пет месеца - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Бразилският защитник на Реал Мадрид - Едер Милитао ще бъде далеч от футболните терени за минимум пет месеца, след като получи сериозна контузия в бедрото. Според информация, разпространена от журналиста Абраам Ромеро от El Mundo, 28-годишният футболист ще се подложи на хирургическа интервенция до края на седмицата, като операцията ще се състои във Финландия – страна, известна с високото си ниво на спортна медицина.

Травмата на Милитао се оказа рецидив на старо мускулно увреждане, което той получи през декември 2025 година.

За съжаление, това означава, че бранителят няма да бъде на разположение не само за своя клуб, но и за националния отбор на Бразилия, воден от Карло Анчелоти, в предстоящото Световно първенство.

През настоящия сезон в Ла Лига Едер Милитао успя да запише 16 двубоя с екипа на „кралския клуб“, като се отличи с два гола.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

