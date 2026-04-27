Едер Милитао ще отсъства от терена поне пет месеца

Бразилският защитник на Реал Мадрид - Едер Милитао ще бъде далеч от футболните терени за минимум пет месеца, след като получи сериозна контузия в бедрото. Според информация, разпространена от журналиста Абраам Ромеро от El Mundo, 28-годишният футболист ще се подложи на хирургическа интервенция до края на седмицата, като операцията ще се състои във Финландия – страна, известна с високото си ниво на спортна медицина.

Травмата на Милитао се оказа рецидив на старо мускулно увреждане, което той получи през декември 2025 година.

За съжаление, това означава, че бранителят няма да бъде на разположение не само за своя клуб, но и за националния отбор на Бразилия, воден от Карло Анчелоти, в предстоящото Световно първенство.

През настоящия сезон в Ла Лига Едер Милитао успя да запише 16 двубоя с екипа на „кралския клуб“, като се отличи с два гола.