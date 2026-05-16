В Испания са убедени: Жозе Моуриньо се завръща начело на Реал Мадрид

16 Май, 2026 12:30 689 2

  • жозе моуриньо-
  • реал мадрид-
  • marca-
  • „кралския клуб“-
  • испания

“Marca” твърди, че сделката е „99,9% сигурна“, а Флорентино Перес вече публично подкрепи Специалния

Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Жозе Моуриньо е все по-близо до сензационно завръщане в Реал Мадрид. Според информация на испанския спортен гигант „Marca“, португалецът почти сигурно ще поеме „кралския клуб“, като изданието твърди, че споразумението е готово „на 99,9%“.

Според медията остава единствено въпросът кога официално ще бъде обявено назначението на Специалния. Информацията вече се потвърждава и от няколко известни журналисти и експерти по трансфери в Испания.

Президентът на Реал Флорентино Перес също наля масло в огъня през седмицата, след като публично похвали Моуриньо и напомни, че именно той е „издигнал нивото на отбора“ по време на първия си престой между 2010 и 2013 година.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Маринов

    2 1 Отговор
    Велик треньор и най вече Човек!
    Да е жив и здрав!

    12:35 16.05.2026

  • 2 Гранде Моу

    2 0 Отговор
    Специалният - една дума е достатъчна да го опише.

    17:36 16.05.2026

