В Испания са убедени: Жозе Моуриньо се завръща начело на Реал Мадрид

Жозе Моуриньо е все по-близо до сензационно завръщане в Реал Мадрид. Според информация на испанския спортен гигант „Marca“, португалецът почти сигурно ще поеме „кралския клуб“, като изданието твърди, че споразумението е готово „на 99,9%“.

Според медията остава единствено въпросът кога официално ще бъде обявено назначението на Специалния. Информацията вече се потвърждава и от няколко известни журналисти и експерти по трансфери в Испания.

Президентът на Реал Флорентино Перес също наля масло в огъня през седмицата, след като публично похвали Моуриньо и напомни, че именно той е „издигнал нивото на отбора“ по време на първия си престой между 2010 и 2013 година.