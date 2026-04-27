Едуардо Камавинга остава верен на Реал Мадрид

В последните дни се появиха слухове за евентуално напускане на Едуардо Камавинга от редиците на Реал Мадрид. Въпреки спекулациите, които се появиха във френските медии, младият полузащитник категорично е отхвърлил възможността да смени клубната си принадлежност през идния летен трансферен прозорец.

23-годишният френски национал, оценяван на внушителните 50 милиона евро, е решен да се пребори за титулярно място на „Сантяго Бернабеу“.

Въпреки че през последните месеци се заговори за негово недоволство от ограниченото игрово време, Камавинга е демонстрирал непоколебима лоялност към „белия балет“ и няма намерение да разглежда предложения от други клубове.

Договорът на родения в Ангола футболист с испанския гранд е валиден до юни 2029 година, което допълнително затвърждава дългосрочните му планове в Мадрид.

Припомняме, че Камавинга пристигна в Реал през 2021 година, след като впечатли с изявите си в Рен. Оттогава насам той се утвърди като един от най-обещаващите млади таланти в европейския футбол.

На международната сцена Камавинга защитава цветовете на Франция от 2020 година, като преди това бе част и от младежкия национален отбор до 21 години.