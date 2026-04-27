Наско Сираков коментира новото правило за български играчи до 23 г.

Наско Сираков коментира новото правило за български играчи до 23 г.

27 Април, 2026 09:28 863 7

Аз ако имам 20 деца да играят в първия отбор, ще играят всичките

Наско Сираков коментира новото правило за български играчи до 23 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Президентът на Левски Наско Сираков, който днес има рожден ден, бе специален гост на празненствата по случай 110 години Берое и 40 години от титлата на заралии. Той коментира новото правило на БФC , задължаващо клубовете да използват играч под 23 години като титуляр за поне 45 минути от следващия сезон на efbet Лига.

„Аз ако имам 20 деца да играят в първия отбор, ще играят всичките. Ако нямам, търся от чужбина. Не ми харесва това, което става в Берое. Силно се съмнявам, че Берое ако играе само с българи, ще се задържи една година в „А“ Група“, заяви Наско Сираков.

„Аз сега търся българи и винаги съм търсил, но не мога да намеря такива, които да играят на това ниво в Левски, а искам да го направа още по-добър. Българите с това правило, което въведоха от БФC, само ще им оскъпят цената, а качество няма да има“, продължи президентът на Левски.

„Докато в България не се направи 10-годишна програма за развитието на детско-юношеския футбол, и то да я направят хора от чужбина с развити школи, няма да заработи. Лудогорец от 10 години има може би най-добрата школа. Колко футболисти са излезли от тази школа? Нула. Харчат се милиони, евала им правя на ръководството, но не са изкарали нито един играч, защото гонят високи цели“, добави Сираков.

„Тук-таме се появява някой талант и му се радваме сякаш се е родил Господ. Франция като ги бихме 1993 година, направиха 10-годишна програма, след три години станаха европейски шампиони, след пет – световни. Същата работа и с Германия“, каза още Наско Сираков.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Сандо

    2 1 Отговор
    И като се напълни Германия с чужди футболисти докъде я докара националния им отбор?А Италия - тя пък за голяма първенство не може да се класира.

    Коментиран от #5

    09:54 27.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Сандо":

    То и в Аржентина и Испания играят много чужденци....

    10:03 27.04.2026

  • 6 Бероец

    1 0 Отговор
    продажен, алчен интертесчия ........

    10:13 27.04.2026

  • 7 Шампион

    0 0 Отговор
    Наско е най големия шампион.Където и да отиде ,шампион.Само в чужбина не му се получава

    10:20 27.04.2026

