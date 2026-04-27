Наско Сираков: Не съм предал щафетата, гледайте нещата зад кулисите

27 Април, 2026 12:29 510 5

Аз си оставам президент

Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Президентът на Левски - Наско Сираков, сподели, че не вярва задълженията му към клуба да станат по-леки след смяната на собствеността.

"Не съм предал щафетата. Гледайте нещата зад кулисите. Аз си оставам президент. Не вярвам и задълженията ми да станат по-леки", обяви бившият вече мажоритарен собственик на Левски преди шоуто, с което в Стара Загора отпразнуваха 40 години от спечелването на единствената засега титла в историята на Берое.

"Ще ми е по-лесно, ако нося отговорност само пред себе си и левскарите. Сега трябва да го правя и пред друг човек, който дава толкова пари. Но това не ме плаши. При всички случаи обаче трябва да си почина малко след тези 6 години", добави Сираков.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 честен ционист

    2 3 Отговор
    Левски винаги е бил от руски произход.

    12:30 27.04.2026

  • 2 Последния Софиянец

    2 2 Отговор
    Тиквата и Шиши продадоха Левски на Путин.

    12:33 27.04.2026

  • 3 Левски 1914

    2 1 Отговор
    А МЕНТЕТО с мешен ловешко - етрополски произход.

    12:36 27.04.2026

  • 4 койдазнай

    0 2 Отговор
    Добре че най-накрая се намери един честен инвеститор, който ще дава пари заради самиоя футбол! Не да върти далавери, да краде и да чака подаръци от държавата, а просто да дава за развитието на спорта!

    12:44 27.04.2026

  • 5 Красимир

    2 0 Отговор
    Наско пак иска да е на хранилка, друг да дава парите а той трансферите да реди и пак гушката да си пълни.

    12:47 27.04.2026

