Наско Сираков: Не съм предал щафетата, гледайте нещата зад кулисите

Президентът на Левски - Наско Сираков, сподели, че не вярва задълженията му към клуба да станат по-леки след смяната на собствеността.

"Не съм предал щафетата. Гледайте нещата зад кулисите. Аз си оставам президент. Не вярвам и задълженията ми да станат по-леки", обяви бившият вече мажоритарен собственик на Левски преди шоуто, с което в Стара Загора отпразнуваха 40 години от спечелването на единствената засега титла в историята на Берое.

"Ще ми е по-лесно, ако нося отговорност само пред себе си и левскарите. Сега трябва да го правя и пред друг човек, който дава толкова пари. Но това не ме плаши. При всички случаи обаче трябва да си почина малко след тези 6 години", добави Сираков.