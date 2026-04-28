Ще отдаде ли Реал Мадрид почит на Барселона с шпалир?

В навечерието на дългоочакваното Ел Класико, което ще се проведе на 10 май, испанската футболна общественост се пита: ще приветстват ли играчите на Реал Мадрид своите вечни съперници от Барселона с традиционния шпалир?

Темата се превърна в гореща точка за дискусии в спортните медии на Иберийския полуостров. Каталунският гранд е на прага на нова титла, след като води с внушителните 11 точки преднина само пет кръга преди края на сезона. Още една победа би гарантирала на Барса шампионския трофей и на теория, което допълнително разпалва страстите около евентуалния шпалир.

В светлината на тези събития, президентът на Ла Лига Хавиер Тебас внесе яснота по въпроса за ритуала. Той подчерта, че в официалните регламенти на испанското първенство не съществува изрично правило, което да задължава отборите да правят шпалир на новия шампион.

„Това е въпрос на традиция и уважение, а не на задължение. Решението дали да се отдаде такава чест зависи изцяло от клубовете и техните футболисти“, заяви Тебас.

Той допълни, че според обичаите е редно да се поздрави новият първенец, но подчерта: „Барселона все още не са официално шампиони. Не бързайте с изводите.“