Ще отдаде ли Реал Мадрид почит на Барселона с шпалир?

28 Април, 2026 20:52 361 1

Президентът на Ла Лига - Хавиер Тебас внесе яснота по въпроса

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В навечерието на дългоочакваното Ел Класико, което ще се проведе на 10 май, испанската футболна общественост се пита: ще приветстват ли играчите на Реал Мадрид своите вечни съперници от Барселона с традиционния шпалир?

Темата се превърна в гореща точка за дискусии в спортните медии на Иберийския полуостров. Каталунският гранд е на прага на нова титла, след като води с внушителните 11 точки преднина само пет кръга преди края на сезона. Още една победа би гарантирала на Барса шампионския трофей и на теория, което допълнително разпалва страстите около евентуалния шпалир.

В светлината на тези събития, президентът на Ла Лига Хавиер Тебас внесе яснота по въпроса за ритуала. Той подчерта, че в официалните регламенти на испанското първенство не съществува изрично правило, което да задължава отборите да правят шпалир на новия шампион.

„Това е въпрос на традиция и уважение, а не на задължение. Решението дали да се отдаде такава чест зависи изцяло от клубовете и техните футболисти“, заяви Тебас.

Той допълни, че според обичаите е редно да се поздрави новият първенец, но подчерта: „Барселона все още не са официално шампиони. Не бързайте с изводите.“


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Бялджип

    1 0 Отговор
    Редно е. Ако имат морал и вътрешна сила.

    20:58 28.04.2026

