Легендарна фигура на Реал Мадрид: Моуриньо е затворена страница, не вярвам да се върне

29 Април, 2026 08:59 570 0

Легендарната фигура на Реал Мадрид и световен шампион с Аржентина, Хорхе Валдано, изрази мнението си относно бъдещето на треньорския щаб на "белия балет", който едва ли ще остане под ръководството на Алваро Арбелоа през следващия сезон.

Името на Жозе Моуриньо, както можеше да се очаква, беше повдигнато, а бившият футболист беше категоричен, когато коментира случая с настоящия треньор на Бенфика. „Моуриньо е затворена страница в клуба, не вярвам да се върне“, заяви Валдано пред Movistar+.

Бившият играч отхвърли също имената на Юрген Клоп и Скалони от надпреварата, обяснявайки причините. „Клоп се нуждае от една година, за да изгради отбор. Нуждае се от една година, за да постигне физическата интензивност, така че играта му да е на ниво. И ми се струва трудно да си помислим, че в клуб като Реал ще има една година за това, защото резултатите са необходими веднага“, каза той за германеца.

„Скалони е световен шампион и никой не се съмнява в качествата му, но няма опит в клубни отбори. Рисковано е да се мисли, че Реал ще бъде първият му клубен опит. Не знам дали би било правилно“, продължи той.

В обратна посока, имената на Маурисио Почетино, настоящ селекционер на САЩ, и Дидие Дешан, който ще напусне кормилото на Франция след Световното първенство през 2026 г., вече са по вкуса на Хорхе Валдано.

„Почетино е треньор, който беше близо до Реал два пъти... Когато това се случи, е очевидно, че имаш профил, който привлича клуба. За Дешан говорим за някой, който е бил световен шампион и може да се впише в клуба. Трябва да си спомним, че тук имаме Чуамени, Камавинга и Мбапе. Той е треньор, който ги познава и е успял да ги управлява добре“, завърши той.


