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Волтова дъга удари двама работници в Хасковско, откарани са в болница с изгаряния

Волтова дъга удари двама работници в Хасковско, откарани са в болница с изгаряния

11 Юни, 2026 11:24 694 2

  • волтова дъга-
  • работници

Те са извършвали ремонтни дейности по замерване от вишка за поставяне на пилон, когато са ударени от волтова дъга от далекопровода

Волтова дъга удари двама работници в Хасковско, откарани са в болница с изгаряния - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Двама работници са пострадали при ремонтни дейности в хасковското село Узунджово в сряда, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Хасково. Те са извършвали ремонта на територията на електрическата подстанция.

Подаденият сигнал за инцидента на спешния телефон 112 е към 14,05 часа. На място са изпратени екипи на полиция, Инспекцията по труда и медици.

Установено е, че пострадалите мъже са на 39 години от село Руец и на 40 години от село Алваново, област Търговище.

По първоначални данни те са извършвали ремонтни дейности по замерване от вишка за поставяне на пилон, когато са ударени от волтова дъга от далекопровода.

Пострадалите са транспортирани за лечение в Университетската многопрофилна болница за активно лечение в Пловдив с изгаряния и без опасност за живота.

По случая е образувано досъдебно производство.

От Дирекция „Инспекция по труда - Хасково“ също извършват проверка, каза за БТА директорът ѝ Кирчо Кирев.

По думите му изпратеният на място още през вчерашния ден екип е изискал цялата необходима информация по случая за преглед на трудовото законодателство, както и за наличие на инструктажи за безопасност при работа. Проверката ще отнеме най-малко месец.


България
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