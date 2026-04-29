Барселона отново поглежда към Лаутаро: капитанът на Интер сред приоритетите

29 Април, 2026 06:03 847 0

„Блаугранас“ търсят алтернатива на Алварес и готвят мащабна селекция

Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Барселона отново насочва вниманието си към Лаутаро Мартинес. Капитанът на Интер е сред основните опции за подсилване на атаката, ако каталунците не успеят да привлекат Хулиан Алварес от Атлетико Мадрид.

Според “Cadena SER”, Лаутаро е високо ценен заради своята универсалност, голов нюх и лидерски качества. В списъка на клуба фигурира и Жоао Педро от Челси като алтернативен вариант.

Интересът на Барселона към Интер не се изчерпва само с атаката. В полезрението на испанския гранд попада и защитникът Алесандро Бастони, което би превърнало евентуалната операция в изключително скъпа и комплексна.

За да финансира подобен трансферен удар, клубът е готов да се раздели с ключови играчи. Сред потенциалните „жертви“ са Жул Кунде, към когото има интерес от Висшата лига, както и Роналд Араухо.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

