Реал Мадрид трябва плати неустойка, ако иска Моуриньо обратно от Бенфика

28 Април, 2026 22:47 494 0

  • жозе моуриньо-
  • реал мадрид-
  • бенфика-
  • трансфер-
  • неустойка-
  • треньор-
  • футбол-
  • ла лига-
  • фабрицио романо

Настоящият контракт на португалеца с лисабонския гранд е валиден до лятото на 2027 година

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Жозе Моуриньо отново е в центъра на трансферните спекулации, след като Реал Мадрид проявява засилен интерес към завръщането на Специалния на „Сантяго Бернабеу“. Въпреки че ръководството на Бенфика е твърдо решено да задържи португалския треньор и през следващия сезон, самият Моуриньо не крие желанието си да поеме отново „белия балет“.

Според информация, разпространена от авторитетния трансферен гуру Фабрицио Романо, мадридчани обмислят няколко варианта за нов наставник, като Моуриньо е сред фаворитите. Въпреки това, имената на останалите кандидати остават в тайна.

Ако Реал Мадрид реши да заложи именно на Моуриньо, клубът ще трябва да си плати – неустойката за предсрочно прекратяване на договора му с Бенфика възлиза на 6 милиона евро. Настоящият контракт на португалеца с лисабонския гранд е валиден до лятото на 2027 година, което допълнително усложнява евентуалния трансфер.

Жозе Моуриньо вече има успешен период начело на Реал Мадрид между 2010 и 2013 година. Под негово ръководство „кралският клуб“ спечели три престижни трофея – шампионската титла на Испания, Купата на Краля и Суперкупата на страната.


