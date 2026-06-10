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Строги мерки: Феновете на Ювентус и Торино без право на гостувания в Серия А

Строги мерки: Феновете на Ювентус и Торино без право на гостувания в Серия А

10 Юни, 2026 23:16 560 0

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Десет мача без подкрепа от трибуните заради безредиците на дербито – разследване и остри реакции

Строги мерки: Феновете на Ювентус и Торино без право на гостувания в Серия А - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

След бурните сцени и напрежението по време на последното дерби между Ювентус и Торино, италианските власти наложиха сурови рестрикции на най-верните фенове на двата тима. Привържениците на „бианконерите“ и „граната“ няма да могат да присъстват на десет поредни гостувания на своите отбори в Серия А – решение, което разтърси футболната общественост и предизвика вълна от коментари в спортните среди.

На 24 май, по време на последния кръг от италианското първенство, сблъсъците между фенове и органите на реда пред Олимпийския стадион в Торино доведоха до сериозни последствия. Мачът бе отложен с повече от час, след като ситуацията излезе извън контрол. Един от запалянковците на Ювентус пострада тежко, след като получи удари по главата и бе приет в болница, където остана до вчера.

В отговор на ескалацията, вътрешният министър на Италия разпореди затваряне на секторите за гости за феновете на Ювентус и Торино. Освен това, на тифозите е забранено да закупуват билети за гостуванията на любимите си отбори. Мярката цели да предотврати нови инциденти и да гарантира сигурността по време на футболните срещи.

Феновете на Ювентус не скриха възмущението си, като обвиниха полицията в прекомерна употреба на сълзотворен газ, което според тях е довело до нараняването на техния съмишленик. Прокуратурата вече е започнала разследване на случая, а спортната общественост следи с интерес развитието на ситуацията.

Този инцидент отново поставя на дневен ред въпроса за баланса между фенската страст и необходимостта от строги мерки за сигурност по стадионите. Решението за забрана на гостуванията е безпрецедентно и със сигурност ще има дългосрочни последици за атмосферата по време на мачовете в Серия А.


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