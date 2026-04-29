Руски и беларуски боксьори се завръщат на международния ринг под неутрален флаг

Руските и беларуските боксьори отново ще имат възможност да се изявяват на международни турнири, макар и под неутрален статут. Това решение бе официално обявено от организацията „Световен бокс“, която в момента ръководи олимпийските боксови надпревари.

След повече от две години отсъствие, наложено заради военния конфликт в Украйна, боксьорите от Русия и Беларус ще могат да се състезават, но без национални символи – без флагове, химни и отличителни екипи. Този компромисен подход цели да върне спортистите на ринга, като същевременно се спазват международните стандарти и изисквания за неутралитет.

Начело на „Световен бокс“ стои легендарният Генадий Головкин – бивш световен шампион при професионалистите, който лично подкрепи решението. Новите правила влизат в сила незабавно, отваряйки вратите за руските и беларуските боксьори да се включат в предстоящите престижни състезания.