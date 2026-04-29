Руски и беларуски боксьори се завръщат на международния ринг под неутрален флаг

29 Април, 2026 16:04 456 1

  • боксьори -
  • турнири-
  • неутрален статут-
  • световен бокс-
  • военния конфликт-
  • украйна-
  • русия-
  • беларус-
  • бокс

Новите правила влизат в сила незабавно

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров

Руските и беларуските боксьори отново ще имат възможност да се изявяват на международни турнири, макар и под неутрален статут. Това решение бе официално обявено от организацията „Световен бокс“, която в момента ръководи олимпийските боксови надпревари.

След повече от две години отсъствие, наложено заради военния конфликт в Украйна, боксьорите от Русия и Беларус ще могат да се състезават, но без национални символи – без флагове, химни и отличителни екипи. Този компромисен подход цели да върне спортистите на ринга, като същевременно се спазват международните стандарти и изисквания за неутралитет.

Начело на „Световен бокс“ стои легендарният Генадий Головкин – бивш световен шампион при професионалистите, който лично подкрепи решението. Новите правила влизат в сила незабавно, отваряйки вратите за руските и беларуските боксьори да се включат в предстоящите престижни състезания.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Въпросче

    1 1 Отговор
    А израелските и американските спортисти защо се състезават без ограничения , въпреки геноцида който правят в Ливан и Палестина ? След ООН , вече и спортните федерации са подвластни на кукловодите англосаксонци - евреи -турци .

    16:50 29.04.2026

