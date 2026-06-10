Илхан Кючюк: Времето на лесните европейски пари приключи

„В момента политическата ситуация и успокояването на политическата нестабилност в България дават възможност за реформи. Ако този момент се пропусне и не се направят сериозни реформи, ние все повече ще се задълбочаваме и ще се откъсваме от цивилизационния си избор“. Това каза евродепутатът Илхан Кючюк по време на участието си в предаването „Референдум“ по БНТ.
По отношение на предстоящите преговори за следващата Многогодишна финансова рамка на ЕС Кючюк посочи, че България трябва едновременно да защитава традиционните европейски политики и да участва активно в изграждането на новите приоритети на Съюза.
„България трябва да потърси мястото си и в двете посоки - традиционното разбиране за Общата селскостопанска политика да бъде запазено в бюджета, както и подкрепата по структурните и кохезионните фондове, но заедно с това страната ни трябва да бъде силен участник във формирането на новите европейски политики“, заяви той.
Според Илхан Кючюк ЕС постепенно се отдалечава от досегашния модел на разпределяне на средства и поставя все по-силен акцент върху конкурентоспособността и изпълнението на конкретни реформи.
„Свикнахме през годините на лесните пари, че нещо е заделено за България. Но Европа се отмества от този подход към подхода на конкурентоспособността, защото приоритетите и глобалната динамика налагат това. Общият принцип на европейското бюджетиране е: пари срещу реформи“, отбеляза евродепутатът.
Той даде пример с промените около антикорупционното законодателство у нас и връзката му с достъпа до европейско финансиране по ПВУ, като подчерта необходимостта България да настоява за ясни критерии и предвидимост при оценката на реформите.
В контекста на променящата се среда за сигурност Илхан Кючюк акцентира и върху необходимостта ЕС да засили отбранителния си капацитет.
„Старите приоритети трябва да бъдат запазени, но ЕС трябва да бъде и Съюз на отбраната. САЩ ясно заявиха, че постепенно намаляват ангажираността си към европейския континент. Европа не може да отсъства от разговора за глобалната архитектура на сигурност“, посочи той.
По думите му България има потенциал да играе важна регионална роля в процеса на европейска интеграция на страните от Западните Балкани. „България трябва и може да бъде конектор със страните от Западните Балкани. С нашия опит можем да показваме както възможностите, от които сме се възползвали като държава, така и грешките, които сме допуснали през тези 19 години членство в Европейския съюз“, заяви Кючюк.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #6
14:20 10.06.2026
2 име
14:20 10.06.2026
3 Докъде я докарахме щом някой с
14:21 10.06.2026
4 честен ционист
14:21 10.06.2026
5 На Кой Му Пука !
14:22 10.06.2026
6 Интереса Е !
До коментар #1 от "Пич":Я да си Напълня Джоба !
Другите да се оправят !
14:23 10.06.2026
7 Зеления укpoнаркоc съм
14:24 10.06.2026
8 Мунчо
14:26 10.06.2026
9 Д.П.
14:27 10.06.2026
10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Създаден за да улесни търговията с въглища-
сега забранява употребата им❗
Затваряше АЕЦ защото били опасни-
сега ги обявява за ЗЕЛЕНА енергия❗
14:28 10.06.2026
11 36 годин ядохме
14:29 10.06.2026
12 Стойко
Коментиран от #13, #14
14:30 10.06.2026
13 ДрайвингПлежър
До коментар #12 от "Стойко":България никога не е подарявала оръжие на Украйна! Няколкото ни военни завода работят на пълен капацитет и продаваме оръжие на западни оръжейни компании които след това или подаряват или продават на Украйна. Нашата страна печели милиарди евро които постъпват в бюджета за социални плащания. Kayна мунчо след грандиозния му провал за цени ,доходи ,битка с олигархията, назначаване на калинки,след назначаването в ЦИК на дама чийто син живее с дъщеря му ,след целия този провал мунчо боташа стигна до кризисния пиар че " спира помощта за Украйна". България съвсем затъва икономически и финансово и зимата обявява дефолт. А и от Украинските бежанци страната е на плюс. Дали сме за тях около 20 млн.евро а ето колко сме получили. Друг е въпроса дали влязоха в бюджета или са откраднати от олигарси.
От БНТ -
България досега е дала 20 млн.евро за бежанците а ето колко е получила според БНТ -
Европейската комисия изплати днес над 3,5 милиарда евро на държавите членки от ЕС, предназначени за украинските бежанци.
България е получила 148 360 870 евро от кохезионните фондове. Най-много средства получава Полша - 562 098 072 евро, тъй като страната е приела най-много бежанци от Украйна. Парите са по линия на инструмента за сближаване за бежанците в Европа (CARE).
14:30 10.06.2026
14 Сатана Z
До коментар #12 от "Стойко":Кризисният мунчов боташов пиар че уж спираме оръжейната помощ за Украйна ще хване дикиш пред най низшите социални слоеве няколко дни. После като разберат истината ,като съвсем започнат да вият от глад,като се теглят нови милиардни заеми ,като мунчо краде като oткачен да плаща на олигарсите си ,като ви вдигат консумативи, ток и вода ,същите тези низши слоеве ще излязат да oкaчат мyнчо на улична лампа.
14:31 10.06.2026
15 Обективен
14:43 10.06.2026