Илхан Кючюк: Времето на лесните европейски пари приключи

„В момента политическата ситуация и успокояването на политическата нестабилност в България дават възможност за реформи. Ако този момент се пропусне и не се направят сериозни реформи, ние все повече ще се задълбочаваме и ще се откъсваме от цивилизационния си избор“. Това каза евродепутатът Илхан Кючюк по време на участието си в предаването „Референдум“ по БНТ.

По отношение на предстоящите преговори за следващата Многогодишна финансова рамка на ЕС Кючюк посочи, че България трябва едновременно да защитава традиционните европейски политики и да участва активно в изграждането на новите приоритети на Съюза.

„България трябва да потърси мястото си и в двете посоки - традиционното разбиране за Общата селскостопанска политика да бъде запазено в бюджета, както и подкрепата по структурните и кохезионните фондове, но заедно с това страната ни трябва да бъде силен участник във формирането на новите европейски политики“, заяви той.

Според Илхан Кючюк ЕС постепенно се отдалечава от досегашния модел на разпределяне на средства и поставя все по-силен акцент върху конкурентоспособността и изпълнението на конкретни реформи.

„Свикнахме през годините на лесните пари, че нещо е заделено за България. Но Европа се отмества от този подход към подхода на конкурентоспособността, защото приоритетите и глобалната динамика налагат това. Общият принцип на европейското бюджетиране е: пари срещу реформи“, отбеляза евродепутатът.

Той даде пример с промените около антикорупционното законодателство у нас и връзката му с достъпа до европейско финансиране по ПВУ, като подчерта необходимостта България да настоява за ясни критерии и предвидимост при оценката на реформите.

В контекста на променящата се среда за сигурност Илхан Кючюк акцентира и върху необходимостта ЕС да засили отбранителния си капацитет.

„Старите приоритети трябва да бъдат запазени, но ЕС трябва да бъде и Съюз на отбраната. САЩ ясно заявиха, че постепенно намаляват ангажираността си към европейския континент. Европа не може да отсъства от разговора за глобалната архитектура на сигурност“, посочи той.

По думите му България има потенциал да играе важна регионална роля в процеса на европейска интеграция на страните от Западните Балкани. „България трябва и може да бъде конектор със страните от Западните Балкани. С нашия опит можем да показваме както възможностите, от които сме се възползвали като държава, така и грешките, които сме допуснали през тези 19 години членство в Европейския съюз“, заяви Кючюк.