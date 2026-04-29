Атлетико Мадрид категорично отказва да се раздели с Хулиан Алварес, въпреки оферти от 150 млн. евро

29 Април, 2026 16:49 406 0

Испанският гранд е непоколебим в желанието си да задържи 26-годишния национал на Аржентина

Ангел Лазаров

Атлетико Мадрид демонстрира твърда позиция по отношение на бъдещето на аржентинската си звезда Хулиан Алварес. Ръководството на „дюшекчиите“ е решено да не се разделя с нападателя, дори при изкушаващи предложения, достигащи внушителните 150 милиона евро, съобщава Sky Sports.

Испанският гранд е непоколебим в желанието си да задържи 26-годишния национал на Аржентина, въпреки засиления интерес от страна на европейски колоси като Арсенал, Барселона и Пари Сен Жермен. Според източници, Атлетико не възнамерява да преговаря за трансфер, независимо от размера на офертите.

Хулиан Алварес се присъедини към мадридския клуб през август 2024 година, а договорът му е валиден до 30 юни 2030 година. Само за настоящия сезон нападателят вече има 47 изиграни срещи във всички турнири, като е реализирал 19 попадения и е асистирал за още 9 гола – впечатляваща статистика, която допълнително повишава интереса към него.

В момента пазарната стойност на Алварес се оценява на около 90 милиона евро, но очевидно за Атлетико той е безценен.


Подобни новини


