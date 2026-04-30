Артета избухна срещу ВАР: Това е недопустимо!

Мениджърът на Арсенал Микел Артета не скри гнева си след спорното съдийско решение в първия полуфинал от Шампионска лига срещу Атлетико Мадрид (1-1).

„Приемам дузпата, която беше отсъдена срещу нас, но не мога да приема тази, която ни отнеха чрез ВАР“, заяви Артета.

Испанският специалист подчерта, че решението е още по-неразбираемо, тъй като съдията е прегледал ситуацията няколко пъти, преди да промени първоначалното си отсъждане:

„Той го видя три пъти и въпреки това реши да отмени дузпата. Това е въпрос на последователност, особено ако гледаме какво се случи в мача между Пари Сен Жермен и Байерн Мюнхен.“

Артета беше категоричен, че подобни решения могат да окажат сериозно влияние върху развоя на турнира:

„Това е потенциално решаващ гол за крайния изход. Не е приемливо.“