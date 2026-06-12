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Канада и Босна и Херцеговина откриват борбата в група “В” на Мондиала

Канада и Босна и Херцеговина откриват борбата в група “В” на Мондиала

12 Юни, 2026 09:30 596 2

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  • световно първенство

Канада влиза в турнира за втори пореден път, след като участва и на Мондиал 2022 в Катар

Канада и Босна и Херцеговина откриват борбата в група “В” на Мондиала - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Съдомакинът Канада и Босна и Херцеговина поставят началото на надпреварата в група „В“ на Световното първенство 2026. Двубоят е тази вечер от 22:00 ч. българско време на стадиона в Торонто, където преди първия съдийски сигнал ще се проведе и официалната церемония по откриването на Мондиала на канадска територия. Другите два тима в групата са Катар и Швейцария.

Канада влиза в турнира за втори пореден път, след като участва и на Мондиал 2022 в Катар. Това е едва третото участие на „кленовите листа“ на световни финали. Босна и Херцеговина пък се завръща на голямата сцена за втори път в историята си – първият беше през 2014 г. в Бразилия, когато тимът записа и първата си победа на Мондиал.

И двата отбора имат кадрови проблеми. Канада ще бъде без звездата Алфонсо Дейвис и защитника Мойс Бомбито, които все още не са напълно възстановени. В състава на босненците липсва нападателят Харис Табакович, също заради травма. Голямата интрига е дали 40-годишният Един Джеко ще се появи в игра. Той и Сеад Колашинац са единствените футболисти, останали от състава, играл на Мондиал 2014.

Формата на двата тима преди турнира е различна. Канада е в серия от две победи и три равенства в последните си пет мача, като е отбелязала шест гола и е допуснала три. Сред резултатите са реми с Ейре (1:1), победа над Узбекистан (2:0) и нулево равенство с Тунис.

Босна и Херцеговина показва впечатляваща последователност – пет поредни равенства с обща голова разлика 4:4. Тимът завърши 1:1 с Панама, Италия и Уелс, както и 0:0 със Северна Македония, а последното реми беше срещу Австрия (1:1).

Двубоят в Торонто обещава да бъде равностоен и тактически натоварен, като и двата отбора ще търсят силен старт в групата.


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  • 1 Евгени от Алфапласт

    0 1 Отговор
    Някакви смотани ритнитопковци, разбираш ли🤣.

    Коментиран от #2

    09:31 12.06.2026

  • 2 Разбирам ама тия поне са на световното

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":

    А нашите го гледат от телевизора

    10:09 12.06.2026

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