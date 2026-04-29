Парвиз Умарбаев вече може да облече екипа на България

29 Април, 2026 20:06 419 2

  • парвиз умарбаев-
  • българско гражданство-
  • локомотив пловдив-
  • национален отбор-
  • футбол-
  • полузащитник-
  • новини българия

Очаква се селекционерът да следи изкъсо изявите на новия български гражданин

Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров

Парвиз Умарбаев, ключовият полузащитник на Локомотив Пловдив, официално стана български гражданин. Това стана факт след издаването на президентски указ, съгласно разпоредбите на Закона за българското гражданство, съобщиха от пловдивския клуб.

С този важен документ 31-годишният футболист получава възможността да защитава цветовете на българския национален отбор.

Досега Умарбаев бе част от националния тим на Таджикистан, за който изигра 61 срещи в периода от 2015 година до май тази година.

През настоящия сезон опитният халф се отличи с впечатляващи изяви – в 33 мача от всички турнири той реализира 3 попадения и подаде за още 9 гола, като прекара общо 2434 минути на терена. Със своята борбеност и креативност, Умарбаев се превърна в един от най-важните играчи на Локомотив Пловдив.

Сега, след като вече притежава български паспорт, Парвиз Умарбаев може да бъде повикан в състава на "лъвовете" и да допринесе със своя опит и класа за бъдещите успехи на националния отбор на България.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Крушарски

    3 0 Отговор
    То туй нещо да не е Роналдо? Питайте го в канала

    20:09 29.04.2026

  • 2 Кой?

    0 0 Отговор
    Е само такъв не сме имали!

    20:12 29.04.2026

