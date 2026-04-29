Парвиз Умарбаев вече може да облече екипа на България

Парвиз Умарбаев, ключовият полузащитник на Локомотив Пловдив, официално стана български гражданин. Това стана факт след издаването на президентски указ, съгласно разпоредбите на Закона за българското гражданство, съобщиха от пловдивския клуб.

С този важен документ 31-годишният футболист получава възможността да защитава цветовете на българския национален отбор.

Досега Умарбаев бе част от националния тим на Таджикистан, за който изигра 61 срещи в периода от 2015 година до май тази година.

През настоящия сезон опитният халф се отличи с впечатляващи изяви – в 33 мача от всички турнири той реализира 3 попадения и подаде за още 9 гола, като прекара общо 2434 минути на терена. Със своята борбеност и креативност, Умарбаев се превърна в един от най-важните играчи на Локомотив Пловдив.

Сега, след като вече притежава български паспорт, Парвиз Умарбаев може да бъде повикан в състава на "лъвовете" и да допринесе със своя опит и класа за бъдещите успехи на националния отбор на България.