ЦСКА елиминира Лудогорец и се класира на финал за Купата на България

29 Април, 2026 21:00 1 239 15

Реваншът в София завърши 0:0

ЦСКА елиминира Лудогорец и се класира на финал за Купата на България - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Футболната вечер на Националния стадион "Васил Левски" донесе радост на феновете на ЦСКА, след като "червените" си осигуриха място на финала за Купата на България. Възпитаниците на столичния гранд удържаха нулево равенство срещу Лудогорец в реванша от полуфиналите, което, в комбинация с победата им с 2:1 в първия двубой, им гарантира продължаване напред.

Макар и без голове в този мач, интригата не липсваше. ЦСКА демонстрира стабилна защита и хладнокръвие, като не позволи на шампионите от Разград да намерят път към мрежата.

Преди осем дни именно в Разград ЦСКА постигна ключов успех, който се оказа решаващ за крайния изход на полуфиналната битка.

Сега столичани ще чакат своя съперник на финала, който ще бъде определен след двубоя между Локомотив Пловдив и Арда. "Смърфовете" са с огромна преднина от 4:0 след първия мач в Кърджали, което прави реванша по-скоро формалност.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    13 3 Отговор
    Много скучен мач. И двата отбора нищо не играха.

    21:02 29.04.2026

  • 2 ПОЗОР

    4 7 Отговор
    Пълна пор нография!!
    Цял мач без нито една атака за Лудогорец.
    Даже и когато бяха 3 срещу 1 я провалиха....

    Тази година Лудогорец са продали титлата на Левски и Ккупата на ЦСКА...
    Комунизмът се завърна...

    21:09 29.04.2026

  • 3 Възмутен

    7 0 Отговор
    абе няма ли кой да го закрия това "първенство"?! Пълен цирк и тото
    И шампиона и носителя на купта и участниците в Европа са известни предварително

    21:11 29.04.2026

  • 4 Гуцката

    6 2 Отговор
    Не вярвам делиорманци толкова да си могат.... Малко ми е "аз на тебе, ти на мене"

    Коментиран от #6

    21:12 29.04.2026

  • 5 Гост

    7 2 Отговор
    Вече звънят на чичо Гого Дерменджиев! Той сигурно е за риба, ама кво, за 100 бона пак ще поеме измислените...

    21:12 29.04.2026

  • 6 Ами...

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Гуцката":

    Малко ли???

    Пълен цирк!

    21:14 29.04.2026

  • 7 Майстор Тричко

    7 0 Отговор
    Само да питам съфорумците - Етоо и Жордао играха ли в мача или само се разхождаха? А Годой за отбора на Лудогорец ли игра или толкова си може - то е голям срам да не можеш да докараш топката до вратата на Бонман в 4 / 100% възможности? ПРОДАВАЙ!!! Не стават!!! Другите поне се раздадоха, но само толкова - никаква ефективност в нападение (Брахими се стара като защитник, но е неефективен като нападател). Отново страхлива тактика и чист късмет, че Лудогорец не вкара 2-3 гола на къси пасове през центъра на отбраната. Мартино отново е най-добрият.

    21:16 29.04.2026

  • 8 КЗЛ

    7 1 Отговор
    Само ЦСКА

    Коментиран от #15

    21:19 29.04.2026

  • 9 А СЕГА КЪДЕ Е

    0 0 Отговор
    19...да се изцепи по въпроса. Писах това наше първенство тези "наши"" отбори със по 11 от 11 чужди е ПОЗОР И ТЪПОТИЯ. ПЪЛЕН БОЙКОТ. ЗА ФЕНОВЕТЕ КЪДЕ ОЩЕ ГИ ИМА ЩЕ НАПОМНЯ КОЙТО Е ГЛЕДАЛ ПСЖ БАЙЕРН ДА СИ НАПРАВЯТ РАВНОСМЕТКА. КОЙ КОЙ Е. ДОМУСИ ТАНАСОФЦИ Папази и другите и бездната. ОПОРУЧИХА ФУТБОЛА НИ. и

    21:19 29.04.2026

  • 10 Истината

    4 3 Отговор
    "Първенството" е тотално наредено.
    Лудогорец се чуди как да играе толкова слабо, че титлата да иде в Подуене, а купата в Литекс..
    Само коментаторите и ан аллизоторите са с розови очила

    Коментиран от #11, #12

    21:26 29.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Хубаво,но

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Истината":

    Обясни защо го прави?

    21:46 29.04.2026

  • 13 ФАНТАСТИЧНО

    1 0 Отговор
    САЛВИЯ ЧАМПИОН АРФГ И КНК...И КСА...

    21:56 29.04.2026

  • 14 Казанлъшкия

    0 0 Отговор
    Заспах на тоя мач направо. Май норвежецът треньор на Лудогорец накрая сам ще напусне ядосан и огорчен от уговорките и схемите в българския футбол.

    22:02 29.04.2026

  • 15 Меси

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "КЗЛ":

    Е ся Локото като ви опука и към Ловеч.

    22:06 29.04.2026

