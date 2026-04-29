ЦСКА елиминира Лудогорец и се класира на финал за Купата на България

Футболната вечер на Националния стадион "Васил Левски" донесе радост на феновете на ЦСКА, след като "червените" си осигуриха място на финала за Купата на България. Възпитаниците на столичния гранд удържаха нулево равенство срещу Лудогорец в реванша от полуфиналите, което, в комбинация с победата им с 2:1 в първия двубой, им гарантира продължаване напред.

Макар и без голове в този мач, интригата не липсваше. ЦСКА демонстрира стабилна защита и хладнокръвие, като не позволи на шампионите от Разград да намерят път към мрежата.

Преди осем дни именно в Разград ЦСКА постигна ключов успех, който се оказа решаващ за крайния изход на полуфиналната битка.

Сега столичани ще чакат своя съперник на финала, който ще бъде определен след двубоя между Локомотив Пловдив и Арда. "Смърфовете" са с огромна преднина от 4:0 след първия мач в Кърджали, което прави реванша по-скоро формалност.