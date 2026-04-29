ЦСКА елиминира Лудогорец и се класира на финал за Купата на България

Футболната вечер на Националния стадион "Васил Левски" донесе радост на феновете на ЦСКА, след като "червените" си осигуриха място на финала за Купата на България. Възпитаниците на столичния гранд удържаха нулево равенство срещу Лудогорец в реванша от полуфиналите, което, в комбинация с победата им с 2:1 в първия двубой, им гарантира продължаване напред.
Макар и без голове в този мач, интригата не липсваше. ЦСКА демонстрира стабилна защита и хладнокръвие, като не позволи на шампионите от Разград да намерят път към мрежата.
Преди осем дни именно в Разград ЦСКА постигна ключов успех, който се оказа решаващ за крайния изход на полуфиналната битка.
Сега столичани ще чакат своя съперник на финала, който ще бъде определен след двубоя между Локомотив Пловдив и Арда. "Смърфовете" са с огромна преднина от 4:0 след първия мач в Кърджали, което прави реванша по-скоро формалност.
1 Някой
21:02 29.04.2026
2 ПОЗОР
Цял мач без нито една атака за Лудогорец.
Даже и когато бяха 3 срещу 1 я провалиха....
Тази година Лудогорец са продали титлата на Левски и Ккупата на ЦСКА...
Комунизмът се завърна...
21:09 29.04.2026
3 Възмутен
И шампиона и носителя на купта и участниците в Европа са известни предварително
21:11 29.04.2026
4 Гуцката
Коментиран от #6
21:12 29.04.2026
5 Гост
21:12 29.04.2026
6 Ами...
До коментар #4 от "Гуцката":Малко ли???
Пълен цирк!
21:14 29.04.2026
7 Майстор Тричко
21:16 29.04.2026
8 КЗЛ
Коментиран от #15
21:19 29.04.2026
9 А СЕГА КЪДЕ Е
21:19 29.04.2026
10 Истината
Лудогорец се чуди как да играе толкова слабо, че титлата да иде в Подуене, а купата в Литекс..
Само коментаторите и ан аллизоторите са с розови очила
Коментиран от #11, #12
21:26 29.04.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Хубаво,но
До коментар #10 от "Истината":Обясни защо го прави?
21:46 29.04.2026
13 ФАНТАСТИЧНО
21:56 29.04.2026
14 Казанлъшкия
22:02 29.04.2026
15 Меси
До коментар #8 от "КЗЛ":Е ся Локото като ви опука и към Ловеч.
22:06 29.04.2026