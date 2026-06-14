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Анас Маздрашки не стигна до титлата в Румъния

Анас Маздрашки не стигна до титлата в Румъния

14 Юни, 2026 16:51 611 0

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По пътя към мача за титлата българинът записа четири последователни победи

Анас Маздрашки не стигна до титлата в Румъния - 1
Снимка: БФ Тенис
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Българският талант Анас Маздрашки завоюва второто място на турнира по тенис на клей в Куртя де Арджеш, Румъния, с награден фонд от 15 хиляди долара. На финала 19-годишният състезател отстъпи пред поставения под №1 в схемата Раду Папое от Румъния с 4:6, 2:6, предава БТА.

Двубоят продължи 98 минути, като българинът изпита трудности още в началото. След като спечели първия гейм, Маздрашки допусна серия от пет поредни загубени гейма и изостана с 1:5. Той успя да намали пасива си до 4:5, но румънският тенисист затвори първия сет с 6:4.

Подобен сценарий се разви и във втората част, в която Папое бързо натрупа аванс от 5:1. Българинът спечели още един гейм, но не успя да обърне развоя на срещата и в крайна сметка се примири с поражението.

Въпреки загубата във финала, турнирът може да бъде определен като сериозен успех за младия български тенисист. По пътя към мача за титлата Маздрашки записа четири последователни победи и достигна до първия финал на сингъл в кариерата си при мъжете в турнир от веригата на Международната федерация по тенис (ITF).


Румъния
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