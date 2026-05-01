Нов човек в Левски поема важна роля

Нови промени се задават на хоризонта за футболен клуб Левски! Ръководството на "сините" се готви да приветства нов ключов играч в управленския си екип – финансов директор, който ще поеме юздите на финансите и ще даде нов тласък на развитието на клуба.

Според източници, фаворит за поста е Нено Михалев – човекът, който изигра важна роля в свързването на собственика Атанас Бостанджиев с легендата Наско Сираков през ноември 2025 година.

Въпреки тази свежа промяна, останалите ръководни позиции в Левски остават непроменени. Наско Сираков ще продължи да изпълнява функциите на президент, докато Даниел Боримиров запазва поста си на изпълнителен директор. Така се гарантира приемственост и стабилност в управлението на клуба.

С назначаването на новия финансов директор, "Герена" се насочва към по-устойчиво бъдеще, белязано от финансова сигурност и амбициозни проекти. Сред основните приоритети на новото ръководство е изграждането на модерен стадион, в който ще бъдат вложени впечатляващите 120 милиона евро. Освен това, плановете включват и създаването на нова тренировъчна база, която да отговаря на най-високите европейски стандарти.